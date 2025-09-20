Restaurantes para almorzar o cenar durante el Día de Amor y Amistad 2025 en Bogotá

Foto: IPES

¡En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ celebramos en familia el Día Amor y Amistadl! Si aún no sabes dónde ir para celebrar el Día de Amor y Amistad 2025 te presentamos el top de las ocho zonas gastronómicas, gourmet, restaurantes y cocinas destacadas que están presentes en Bogotá, para que disfrutes de los mejor de la cocina nacional, regional e internacional este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025. Encontrarás en este top tesoros culinarios que satisfacen todos los gustos y presupuestos. ¡Toma nota!

‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’te ofrece la diversidad culinaria para deleitarse y festejar el Día del Amor y Amistad 2025 con sabor y tradición. ¡Visita las zonas gastronómicas!

Zona gastronómica Plaza Distrital de Mercado La Concordia

La Plaza Distrital de Mercado La Concordia ofrece al público capitalino una variada oferta de comidas, cocinas y restaurantes que dan muestra del potencial de la plaza, ya que convocan a diario a un número cada vez mayor de personas, atraídos por la relación que encuentran entre la calidad, el precio y la diversidad de los platos, así como su sazón y atención de los comerciantes. Hay platos locales, regionales, nacionales y hasta internacionales. Visita la Plaza Distrital de Mercado La Concordia en la calle 12C #1-40.

Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia

La Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia, más conocida como ‘La Perse’, fue fundada en 1940 y declarada Bien de interés Cultural de la ciudad en el año 2001. Una de las cosas más significativas de la plaza es su gastronomía, actualmente, es una plaza que se posiciona como un fuerte de turismo gastronómico en la capital, lo cual ha creado una imagen que se ha mantenido por mucho tiempo en la comunidad local, visitantes y turistas.

LaPlaza de Mercado Distrital La Perseverancia, está ubicada a escasas cuadras del Centro Internacional de Bogotá.

Zona gastronómica del Distrito Creativo y Cultural San Felipe

El Distrito Creativo y Cultural San Felipe: ofrece una selecta y vibrante escena gastronómica en Bogotá. Con una mezcla de restaurantes de autor, locales tradicionales y comida artesanal.

Desde cocina colombiana hasta opciones internacionales, este distrito es un punto de encuentro para los amantes de la buena comida en un ambiente artístico y dinámico. El Distrito Creativo y Cultural San Felipe está ubicado en entre calles 72 y 74, y las carreras 9 y 11.

Zona gastronómica de Usaquén

Zona de Usaquén está ubicado en el norte de Bogotá. Usaquén es un encantadora localidad con calles adoquinadas y una atmósfera bohemia, debido a que fue un anterior pueblo vecino a mediados del siglo XX. Aquí encontrarás una gran variedad de restaurantes que ofrecen desde cocina tradicional colombiana hasta platos internacionales de alta cocina. Visita la carrera Sexta A con calle 119 a pocas cuadra de la Plaza Fundacional de Usaquén. Amplia detalles en: Turismo en Bogotá, mi Ciudad: Plaza Fundacional de Usaquén, sabor e historia

Zona gastronómica y gourmet de La Candelaria

Zona Gourmet de La Candelaria: entre las calles empedradas y las coloridas fachadas coloniales, encontrarás una amplia gama de restaurantes y cafeterías que sirven desde comida artesanal hasta alta cocina. Visita las calles Séptima y 13, y las carreras Primera y Décima, en el centro histórico de Bogotá. Consulta más aquí: Turismo en Bogotá: conoce la zona gastronómica y restaurantes de La Candelaria

Zona gastronómica Calle Bonita en la Macarena

Calle Bonita es una zona gastronómica artística y acogedora que fusiona lo tradicional con lo moderno. Con una amplia variedad de restaurantes, cafés y bares, vivirás una experiencia culinaria única. La Calle Bonita está ubicada en la calle 30, entre carreras Quinta y Séptima. Conoce más detalles aquí: Calle Bonita en el centro de Bogotá: restaurantes, arte urbano y más

Zona gastronómica del Parque de La 93

Parque de La 93 esconocido por su vibrante vida nocturna y su amplia variedad de restaurantes y bares. La zona gastronómica está localizada entre calles 93A y 93B, y las carreras 11 y 13.

Aquí encontrarás una amplia gama de opciones culinarias, desde cocina internacional hasta platos típicos colombianos.

Zona gastronómica de La Macarena

La Macarena es un encantador barrio bohemio ubicado en el centro de Bogotá, conocido por su ambiente artístico y cultural. También encontrarás una mezcla de restaurantes, cafés y bares.

En estas zonas gastronómicas de la ciudad, encontrarás los sabores locales que se fusionan con influencias internacionales para crear experiencias culinarias inolvidables.

