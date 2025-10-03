Petro: ‘Tenemos que ponernos en modo constituyente’

— En la convocatoria por la democracia dignidad y la independencia nacional en el parque Murillo Toro de Ibagué, el presidente Gustavo Petro exhortó a los colombianos a «ponernos en modo constituyente», no solo en modo de audición, no solo en modo de movilización –que toca, y lo hemos hecho, menos mal–, pero hay que ponerse no solo en modo electoral, representativo, que toca y toca ganar».

En su alocución a los colombianos, el presidente Gustavo Petro, preguntó: “¿Por qué no convocamos el Poder Constituyente?» y al referirse a los asistentes al parque aseguró: “Eso se llama Poder Constituyente».

“Poder Constituyente es que el pueblo decide y el pueblo decide en una Asamblea Nacional Constituyente», aseguró el jefe de Estado al referirse que no se trata solo de llenar plazas.

Hizo referencia a las críticas que ha recibido la propuesta y preguntó: “¿Quién es para decir, si no se necesita en el país más desigual del mundo, reformas sociales para construir un Estado Social de Derecho?» y respondió: “El único que puede decidir si sí o no, es el pueblo, porque eso significa el Poder Constituyente».

“No es el presidente, no son los congresistas, no son los magistrados, el que decide es la fuente del poder. El reino es soberano, dice el himno, es el pueblo el soberano y el pueblo soberano entonces decidirá», recalcó.

En su alocución, el presidente Petro explicó cuáles son los pasos que se tienen que seguir para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

En este sentido, dijo que el primer paso es la creación de un comité promotor que, obviamente, no es el Gobierno sino “debe ponerlo el pueblo en sus fuerzas sociales».

Anotó que el siguiente paso es que ese comité promotor emprenda labores “para recoger dos millones y medio de firmas. ¿Ustedes creen que no podemos? Dos millones y medio de firmas, eso solo en las manifestaciones lo hacemos» y propuso que en cada municipio del país empiecen las recolecciones de las rúbricas que se requieren.

Luego de completar este proceso, dijo, “se presenta el proyecto de ley de reglamento de la Asamblea. ¿Y quién lo aprueba? El próximo Congreso de la República, porque este ya se asustó hasta con la reforma de la salud. El próximo Congreso de la República que tiene que estar lleno del liderazgo popular y no de los politiqueros».

Con respecto al trámite de la iniciativa de ley popular, el mandatario dijo que el Congreso lo “aprueba en debate, como se hace con las leyes, la ley del pueblo, sin poder modificarla, ¡ojo! no puede».

Ya aprobada, “la ley del pueblo, para que sea realmente del pueblo, es que se convoque el pueblo a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente».

“Solo se necesitan tres meses, porque no necesitamos hacer una nueva Constitución. La actual sirve. Lo que necesitamos es que lo que no hizo la nueva Constitución, ni el Congreso —porque se llenó de paracos y politiqueros— permita que sea el pueblo el que haga las reformas sociales en tres meses, las que no se aprueben por ahora y otras”, puntualizó.

“Lo que el presidente le propone a Colombia no es reelegirse él, aunque participaré de las elecciones», afirmó y complementó: «Tengo que hacer algo, no voy a hacer la de Uribe porque le salió mal”.

El presidente aseguró que lo que se requiere reformar es lo que no fue vinculado en la Constitución de 1991, que son las reformas sociales que el país necesita y que se aprueben en tres meses.

“La reforma agraria, indudablemente, la reforma sobre la crisis climática para ayudar a detenerla, la reforma que nos permita salvar la selva, la reforma que permita que el campesinado de Colombia tenga tierra, la reforma que permita que los trabajadores y trabajadoras de Colombia puedan participar de las utilidades de la empresa, la reforma que permita que las ciudadanías en sus municipios decidan sobre su territorio, decidan sobre su ordenamiento, decidan sobre el agua, porque sin el agua no podemos vivir», explicó.

Estas, en su criterio, son “absolutamente necesarias» y añadió que “lo que sí necesitamos es que el pueblo de Colombia se ponga en modo constituyente y eso comienza recogiendo las firmas».

Para finalizar, el presidente dijo que desde el parque Murillo Toro de Ibagué, “en el corazón de Colombia, que es el corazón del mundo» se empieza “la construcción del poder constituyente de Colombia. Palabra que sí».