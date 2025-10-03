    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 3 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 3 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2068 – La 5ta 8 – Tarde 4428 – La 5ta 1

    Culona
    Día 9793 – Noche

    Astro Sol
    4121 – Signo Piscis

    Pijao de Oro
    9292 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 6434 – La 5ta 8 – Noche

    Chontico
    Día 8639 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4278 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 7697 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 082 – Noche

    Play Four
    Día 9978 – Noche

    Samán
    Día 6237

    Caribeña
    Día 1078 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 6617 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 8110 – La 5ta 1 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3552 – La 5ta 2 – Tarde 4230 – La 5ta 3

    Ariel Cabrera
