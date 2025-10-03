Resultados de las loterías y chances de este viernes 3 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 3 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2068 – La 5ta 8 – Tarde 4428 – La 5ta 1
Culona
Día 9793 – Noche
Astro Sol
4121 – Signo Piscis
Pijao de Oro
9292 – La 5ta 9
Paisita
Día 6434 – La 5ta 8 – Noche
Chontico
Día 8639 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 4278 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 7697 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 082 – Noche
Play Four
Día 9978 – Noche
Samán
Día 6237
Caribeña
Día 1078 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 6617 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 8110 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 3552 – La 5ta 2 – Tarde 4230 – La 5ta 3