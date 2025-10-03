Resultados de las loterías y chances de este viernes 3 de octubre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 3 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 2068 – La 5ta 8 – Tarde 4428 – La 5ta 1

Culona

Día 9793 – Noche

Astro Sol

4121 – Signo Piscis

Pijao de Oro

9292 – La 5ta 9

Paisita

Día 6434 – La 5ta 8 – Noche

Chontico

Día 8639 – La 5ta 8 – Noche

Cafeterito

Tarde 4278 – La 5ta 8 – Noche

Sinuano

Día 7697 – La 5ta 9 – Noche

Cash Three

Día 082 – Noche

Play Four

Día 9978 – Noche

Samán

Día 6237

Caribeña

Día 1078 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 6617 – La 5ta 8 – Noche

Fantástica

Día 8110 – La 5ta 1 – Noche

Antioqueñita

Día 3552 – La 5ta 2 – Tarde 4230 – La 5ta 3