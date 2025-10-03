Bogotá vivió el septiembre menos violento de los últimos 22 años

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En septiembre de este año se lograron importantes capturas de personas vinculadas a homicidios, fortaleciendo la seguridad en la ciudad. La implementación de acciones preventivas y operativas de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad permitió este resultado

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que “este año ya hemos capturado a 396 personas acusadas de homicidio en Bogotá. Solo en septiembre cayeron 28”.

Agregó que este resultado “nos permite registrar en septiembre de 2025 el número más bajo de homicidios, respecto al mismo mes de los últimos 22 años. Este avance nos motiva a seguir trabajando para contener y reducir definitivamente este delito en la ciudad”.

Capturas relevantes

Entre los casos más significativos está la detención de alias ‘Tostao’, incluido en el cartel de los más buscados y señalado de asesinar a un hombre en la localidad de Usaquén frente a un jardín infantil.

También fue capturado en Bosa un hombre requerido por orden judicial, responsable del homicidio de un hincha de Independiente Santa Fe, ocurrido el pasado 2 de marzo.

Otro hecho relevante fue la captura de un individuo que suministró escopolamina a su víctima en la Avenida Primero de Mayo, provocándole la muerte y abandonando el cuerpo en un contenedor de basura.

Asimismo, alias ‘Ramón’, ciudadano extranjero y presunto sicario del narcotráfico en San Cristóbal, quien habría asesinado a un miembro de su misma organización por disputas de rentas criminales.

Voces de las autoridades

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, precisó que “las localidades donde más impactamos con estas capturas fueron Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Suba”.

Por su parte, el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, señaló: “Lograr una reducción de 48 homicidios en un mes, aun con el pie de fuerza policial más limitado en 12 años, es un esfuerzo inmenso que debemos valorar. Esto refleja el trabajo diario de los policías en la contención de riesgos que superan las capacidades de la ciudad”.

Balance 2025

En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado 396 personas por homicidio (143 en flagrancia y 253 mediante orden judicial). También ha incautado 1.248 armas de fuego, más de 105 armas neumáticas y 139.152 armas cortopunzantes, evitando que fueran utilizadas en delitos como hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y homicidio.

Las autoridades hacen un llamado a seguir aportando información que permita identificar y judicializar a los responsables de estos hechos delictivos, a través de la línea de emergencia 123, el celular 305 814 3837 o el correo mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co.