Petro apura proceso de convocatoria de la Constituyente; urge configurar el comité promotor

–El presidente Gustavo Petro reiteró la necesidad de una Constituyente, y urgió la integración del comité promotor y la recolección de las firmas necesarias para presentar el proyecto de ley que reglamente la Asamblea. Lo hizo en reacción al pronunciamiento que hizo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, quien afirmó que no necesario reformar la Constitución.

«Como ciudadano y como presidente del Consejo Superior tenemos una constitución preciosa, pero preciosa no por el lirismo y la estética de su redacción, por lo que contiene, por la fuerza de sus valores. Lo que hay que hacer es desarrollarla diariamente”, precisó Vallejo Jaramillo.

Al respecto, en su cuenta en X, el jefe del Estado afirmó que «la misma tesis de no aceptar reformas sociales para construir un estado social de derecho y la tesis que cree que la sola venta de las mercancías, garantizará a toda la ciudadanía y niñez sus derechos fundamentales, son la prueba de la necesidad de una asamblea nacional constituyente».

Y añadió: «No reconoce la política y parte de la justicia, que estamos en el país más desigual del mundo y, peor, no reconoce que eso es lo contrario del Estado Social de Derecho, es decir, es el incumplimiento de la constitución».

Igualmente el primer mandatario señaló que «solo el pueblo vuelto poder constituyente, decide si en el 2026, después de mi gobierno, habrá una Asamblea Nacional Constituyente».

Advirtió el presidente Gustavo Petro que los pasos a seguir son exclusivamente de la ciudadanía y puntualizó:

«Un magistrado y seis senadores se han encargado de demostrar que se necesita Constituyente. Hay que configurar el comité promotor que sea de fuerzas sociales y recoger las firmas necesarias para presentar el proyecto de ley que reglamente la Asamblea».

Finalmente precisó: «Opino que como no se trata de hacer una nueva constitución, la Asamblea podrá en tres meses hacer las reformas que necesita el país».