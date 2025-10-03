Hamás responde oficialmente al plan de Trump para Gaza: Acepta liberar a los rehenes israelíes y se declara dispuesto a iniciar las negociaciones

–El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, respondió oficialmente, en un comunicado, al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza, afirmando que «aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense, Donald Trump, que abogan por el cese de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda humanitaria y el rechazo de la ocupación de la Franja y del desplazamiento de nuestro pueblo palestino de la misma».

El grupo palestino afirma que, con el objetivo de poner fin a la guerra de Israel contra Gaza y lograr la retirada completa de las fuerzas israelíes del enclave, está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos, de acuerdo con el plan de intercambio esbozado en la propuesta de Trump.

Añadió que el intercambio se realizará «una vez que se den las condiciones sobre el terreno para llevarlo a cabo». En este sentido, añadió que el movimiento confirmó su disposición a «entablar inmediatamente negociaciones a través de mediadores para discutir los detalles al respecto».

Asimismo, el movimiento reiteró su acuerdo con la entrega de la administración de la Franja de Gaza a una autoridad palestina independiente (formada por tecnócratas), que actuará «fundamentada en el consenso nacional palestino y con el respaldo árabe e islámico».

El comunicado añade que el resto de los aspectos tratados en la propuesta de Trump, relativos al futuro de la Franja de Gaza y a los derechos legítimos del pueblo palestino, «están vinculados a una posición nacional unánime y se basan en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes». Estas otras cuestiones «se debatirán en un marco nacional palestino unánime en el que Hamás participará y contribuirá con toda responsabilidad».

Poco menos de dos horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó una imagen de Donald Trump grabando su respuesta a Hamás sobre su plan de paz para Gaza. Casi al mismo tiempo, el propio presidente compartió en la red Truth Social el comunicado del grupo palestino traducido al inglés. (Información RT).