Indicadores Económicos

Ariel Cabrera
Publicado el viernes octubre 3, 2025

-Dólar TRM $ 3,874.18 (vigente para 4, 5 y 6 de octubre)
-Euro $ 4,560.20
-Bitcoin US$ 122.550,50

Tasa de Interés
-DTF: 8,75%
-UVR: $ 394,70
-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,95
-Petróleo Brent US$ 60,79