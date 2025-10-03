-Dólar TRM $ 3,874.18 (vigente para 4, 5 y 6 de octubre)

-Euro $ 4,560.20

-Bitcoin US$ 122.550,50

Tasa de Interés

-DTF: 8,75%

-UVR: $ 394,70

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,95

-Petróleo Brent US$ 60,79