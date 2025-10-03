    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,874.18 (vigente para 4, 5 y 6 de octubre)
    -Euro $ 4,560.20
    -Bitcoin US$ 122.550,50

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,75%
    -UVR: $ 394,70
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,95
    -Petróleo Brent US$ 60,79

    Ariel Cabrera
