Conozca las 543 vacantes sin experiencia con postulación virtual hasta este 4 de octubre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 684 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 4 de octubre de 2025. Entre las vacantes hay de 543 puestos laborales que a personas sin experiencia laboral. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 4 de octubre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

Algunos de los cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 4 de octubre de 2025

Conoce las oportunidades laborales para quienes buscan su primer trabajo, incluso en cargos que solicitan formación profesional o de especialización. Las vacantes abarcan todos los niveles de formación: desde personas sin estudios hasta bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas. Los salarios ofrecidos alcanzan hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

“Con esta nueva oferta de 684 empleos, en la que la gran mayoría no exige experiencia, seguimos consolidando a Bogotá como una ciudad de oportunidades. Queremos que más personas tengan acceso a trabajo digno y formal, con salarios competitivos y opciones para mejorar su calidad de vida, incluso si hasta ahora inician su vida laboral”, destacó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Cargos disponibles hasta el sábado 4 de octubre con postulación virtual:

Asesor call center con o sin experiencia.

Agente call center con y sin experiencia.

Agente call center servicio al cliente.

Asesor comercial en venta de medicamentos call center.

Asesor de cobranza.

Operador de tienda.

Mensajero a pie.

Auxiliar de producción- cargue y descargue zona norte.

Instalador de mobiliario.

Coordinador de operaciones servicios generales.

Sustanciador.

Técnico en refrigeración.

Técnico en refrigeración sector industrial.

Operario de producción industrial con o sin experiencia.

Auxiliar de facturación.

Auxiliar de pagos.

Auxiliar de seguros contratos.

Gestor comercial.

Todero.

Aseador.

Auxiliar administrativo – comercial.

Diseñador y desarrollador web – agente de ventas web.

Operador de servicios generales.

Liquidador de nómina.

Asistente de talento humano.

Auxiliar HSEQ.

Vendedor presencial punto fijo.

Aparejador.

Ayudante armador herrero.

Oficial de obra.

Cadenero primero.

Cadenero segundo.

Oficial de demarcación.

Técnico hidráulico.

Auxiliar electricista.

Técnico motorizado de telecomunicaciones.

Jefe comercial junior.

Desarrollador junior.

Instrumentador.

Conductor.

Fisioterapeuta.

Camillero.

Auxiliar de farmacia.

Técnico administrativo.

Médico general.

Auxiliar de ingeniería.

Cajero almacén.

Vendedor – asesor comercial TAT de artículos de ferretería.

Auxiliar de cocina.

Ingeniero full stack.

Supervisor trilingüe.

Auxiliar logístico.

Técnico en calidad.

Profesional QA/QC.

Profesional de programación y control de obra.

Técnico electricista.

Experto en operaciones de RR. HH. y reclutamiento – Inglés B2.

Administrador de netsuite – soporte de implementación – Inglés B2.

Agencia influencer marketing – Inglés B2.

Asistente ejecutivo(a) – Inglés B2.

Bilingual customer service and sales representative.

Architect coordinator.

Consultor de impuestos (contadores públicos).

Vendedor / mercaderista.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.