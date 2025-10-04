Detenidos dos hombres dedicados al hurto de computadoras de vehículos en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

En el marco de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la Policía de Bogotá detuvo a dos personas por el delito de hurto en la localidad de Usaquén. Según las autoridades, los detenidos harían parte de una red delincuencial dedicada al hurto de computadores y otros elementos electrónicos de vehículos. La denuncia ciudadana fue clave para lograr detener a estas personas.

Los hechos se presentaron en la calle 166 con carrera Octava, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje y fueron alertados por una ciudadana sobre el hurto del computador de su automóvil.

“De acuerdo con las características del vehículo en el cual huyeron estos presuntos delincuentes, y gracias a los diferentes canales de comunicación y activación del plan candado, se logró ubicar sobre la carrera 7b con calle 131”, aseguró el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante Estación de Usaquén de la Policía de Bogotá.

Las autoridades hallaron al interior del vehículo la autoparte que había sido hurtada y otros accesorios que eran utilizados por estas personas para robar estos computadores de vehículos.

Los dos detenidos, de 31 y 39 años y el vehículo inmovilizado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.