TransMiCable suspenderá operación por mantenimiento preventivo del 4 al 19 de octubre

Foto: TransMiCable.

Aquí sí pasa, ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Desde el sábado 4 de octubre hasta el domingo 19 de octubre de 2025, TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar al Bogotá, suspenderá temporalmente su operación por labores de mantenimiento preventivo en el componente electromecánico, siendo esta una actividad que se realiza periódicamente con el objetivo de cuidar y salvaguardar la seguridad de los casi 30.000 usuarios diarios del cable, así como de garantizar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema.

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) garantiza el servicio a los usuarios de TransMiCable mediante la operación de tres rutas alimentadoras del Portal Tunal de TransMilenio y 12 servicios TransMiZonales, con el fin de asegurar el desplazamiento de los habitantes del sector y su conexión tanto con el Portal del Tunal como con diversos puntos de la ciudad de Bogotá.

Alternativas de viaje para los habitantes de Ciudad Bolívar por suspensión de operación de TransMiCable

Rutas alimentadoras del Portal Tunal de TransMilenio de con horario de operación de lunes a sábado de 4:00 a. m. a 00:30 a. m. y domingos y festivos de 4:00 a. m. hasta las 11:30 p. m.:

6-4 Paraíso – Portal Tunal.

6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal.

6-12 Villa Gloria – Portal Tunal.

Rutas TransMiZonales de TransMilenio:

742 Bulevar Niza – Paraíso.

H631 Paraíso – B631 Avenida Calle 134.

P39 Arabia – Zona Franca.

C201 Patio Bonito – Paraíso.

H627 Santa Helenita – K627 Salitre.

624 20 de Julio – Verbenal del Sur.

H632 Estación General Santander – Villa Gloria.

T11 Calle 222 – Alpes.

H610 Paraíso – A610 Chicó Norte.

Además, es importante tener en cuenta que la ruta H638 (Estación Juan Pablo II – Arabia) estará suspendida temporalmente, debido a que esta tiene como fin conectar a los usuarios con la estación Juan Pablo II.

A la población usuaria de este sector de la ciudad se le recomienda planear sus trayectos con antelación utilizando la aplicación oficial TransMiApp, y uniéndose al canal de TransMilenio en WhatsApp, donde podrán ver información actualizada sobre la operación y servicios en tiempo real del SITP.

“El objetivo de estas labores es cuidar y garantizar la seguridad de nuestros casi 30 mil usuarios que a diario utilizan TransMiCable como medio de transporte. El trabajo de mantenimiento preventivo en el componente electromecánico se realiza para asegurar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema después de más de seis años prestando un excelente servicio en esta localidad”, dijo Jaime Monrroy director BRT de TransMilenio.

Con la ejecución de estas labores de mantenimiento, en Bogotá se ratifica el compromiso con el fortalecimiento de una movilidad segura, eficiente y sostenible para la ciudadanía.

“Desde La Rolita – Operadora Distrital de Transporte queremos garantizar que TransMilenio siga prestando un servicio seguro y eficiente para todos los usuarios, por eso, estos mantenimientos preventivos son esenciales para que la comunidad continue usando el Sistema de manera confiable. Agradecemos a todas las personas la comprensión durante esta suspensión del servicio”, manifestó Jhon Fredy Reyes Iglesias, director de Operaciones, Mantenimiento e Infraestructura de La Rolita – Operadora Distrital de Transporte en TransMiCable.

Para ampliar toda la información sobre rutas alimentadoras y zonales se recomienda a los usuarios comunicarse con la Línea 195 o acercarse a la Oficina de Gestión Social de TransMiCable ubicada en la estación Manitas, de lunes a viernes desde las 7:00 a. m. a 4:30 p. m.