Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 4 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 4 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9546 – La 5ta 7 – Tarde 1177 – La 5ta 6
Culona
Día 0989 – Noche
Astro Sol
8818 – Signo Tauro
Paisita
Día 4889 – La 5ta 9 – Noche 0933
Chontico
Día 5675 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 7778 – La 5ta 8 –
Sinuano
Día 8400 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 189 – Noche
Play Four
Día 0451 – Noche
Samán
Día 4122 – Noche
Caribeña
Día 5972- La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 3244 – La 5ta 3 – Noche
Fantástica
Día 0683 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 2451 – La 5ta 4 – Tarde 3673 – La 5ta 5