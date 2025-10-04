    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 4 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 4 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:


    Dorado
    Mañana 9546 – La 5ta 7 – Tarde 1177 – La 5ta 6

    Culona
    Día 0989 – Noche

    Astro Sol
    8818 – Signo Tauro

    Paisita
    Día 4889 – La 5ta 9 – Noche 0933

    Chontico
    Día 5675 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 7778 – La 5ta 8 –

    Sinuano
    Día 8400 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 189 – Noche

    Play Four
    Día 0451 – Noche

    Samán
    Día 4122 – Noche

    Caribeña
    Día 5972- La 5ta 1 – Noche

    Motilón
    Tarde 3244 – La 5ta 3 – Noche

    Fantástica
    Día 0683 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2451 – La 5ta 4 – Tarde 3673 – La 5ta 5

    Ariel Cabrera
