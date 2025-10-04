Estos son los cierres y desvíos viales por concierto de Luis Alfonso en Bogotá este fin de semana

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

Este sábado 4 de octubre de 2025, el Nemesio Camacho el Campín en la localidad de Teusaquillo, recibe en concierto a Luis Alfonso. Y para garantizar el desarrollo de este evento, habrá cierres y desvíos en la calle 57A, la avenida NQS y otros corredores viales aledaños al estadio. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres viales. ¡Toma nota!

Desde el 2 de octubre hasta las 7:00 p. m. del 5 de octubre de 2025

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Desde las 7:00 a. m. del 3 de octubre hasta las 2:00 p. m. del 5 de octubre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiera direccionar a los ciclousuarios a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Desvíos autorizados

Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Quienes se desplacen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que se muevan en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Mapa 1.

Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la calle 53B bis al occidente y avenida NQS al norte, deberán tomar avenida calle 63 al occidente y avenida NQS al norte para empalmar su recorrido habitual (Mapa 2).

Los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 57 y deseen tomar la calle 53B bis y avenida NQS al norte, deberán tomar la avenida carrera 24 al norte – calle 63A al oriente – carrera 23 al sur – avenida calle 63 al occidente y avenida NQS para empalmar su recorrido habitual (Mapa 2).

Mapa 2.

Zonas Amarillas autorizadas

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos: