Rutas de TransMilenio para llegar o salir de Salsa al Parque 2025 en Bogotá

Foto: TransMilenio

Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, sigue conectando a la ciudadanía con los grandes eventos en la capital. Movilízate en el Sistema para llegar y salir del Festival Salsa al Parque 2025, que se realizará en el Parque Simón Bolívar este sábado 4 y domingo 5 de octubre.

Servicios de TransMiZonal:

24 rutas con paraderos en la avenida 68, calles 53 y 63, y carrera 60:

Servicios troncales:

Para el sábado, el Sistema ofrece 24 rutas en las estaciones Can – British Council y Salitre – El Greco- Vive Claro (troncal calle 26), y 7 de Agosto y Movistar Arena (troncal NQS Central).

Para el domingo son 10 rutas disponibles en las estaciones Can – British Council y Salitre – El Greco- Vive Claro (troncal calle 26), 7 de Agosto y Movistar Arena (troncal NQS Central).

Desvíos en nueve rutas de TransMiZonal por el evento:

Por el desarrollo de Salsa al Parque 2025, nueve rutas de TransMiZonal activarán desvíos el sábado y domingo por cierres en el costado sur de la calle 63, entre la avenida carrera 68 y carrera 60: