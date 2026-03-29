Hasta el 10 de abril hay plazo para inscribirse a las elecciones comunales

Foto: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

La Alcaldía Mayor, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), recordó que esta es la última oportunidad para que la ciudadanía se inscriba en los libros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal y pueda participar en la jornada electoral.

Se trata de un proceso clave para la ciudad, en el que se renovarán más de 1.500 Juntas en las 20 localidades, instancias que lideran iniciativas comunitarias, fortalecen la organización barrial y promueven soluciones colectivas a las necesidades de los barrios y veredas.

Sin embargo, el Distrito alertó que aún hay ciudadanía interesada en participar que no ha logrado inscribirse, por lo que hizo un llamado directo a las Juntas de Acción Comunal para garantizar el acceso a este derecho.

“Hacemos un llamado a todas las Juntas de Acción Comunal para que mantengan abiertos sus libros de afiliados y faciliten la inscripción de la ciudadanía. Garantizar este proceso es garantizar el derecho a la participación de los bogotanos en sus territorios. La democracia empieza en los barrios y en la posibilidad real de que todas las personas puedan hacer parte de sus juntas”, señaló María Ximena Morales Trujillo, directora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

La inscripción en el libro de afiliados es un requisito obligatorio para votar en las elecciones comunales. Por ello, el Distrito insistió en la importancia de que los secretarios y secretarias de las JAC establezcan horarios claros y permanentes que permitan a más personas vincularse antes del cierre.