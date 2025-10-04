La Sonora Ponceña y La Suprema Corte y más artistas en nueva edición de Salsa al Parque 2025

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te presenta el cartel de artistas de la edición No.26 del Festival Salsa al Parque 2025, que se realizará el sábado 4 sábado y domingo 5 de octubre en el parque Simón Bolívar,que reunirá a figuras legendarias de Puerto Rico, Cuba, Venezuela y República Dominicana, que compartirán escenario con orquestas nacionales y distritales en una celebración que reafirma a Bogotá como capital salsera. ¡La entrada es libre!

Ellos son artistas del Festival Festival Salsa al Parque 2025:

Invitados internacionales

La Sonora Ponceña (Puerto Rico), una de las instituciones más emblemáticas de la salsa: orquesta fundada en 1954 por Enrique ‘Quique’ Lucca y dirigida durante décadas por Papo Lucca. Con más de 40 producciones discográficas, su sonido se distingue por la riqueza de sus arreglos, la fuerza de sus trompetas y el virtuosismo pianístico de Lucca, lo que la ha consolidado como patrimonio vivo de la salsa mundial.

Frankie Vázquez (Puerto Rico), el “Sonero del Barrio” participará en el festival donde interpretará los éxitos que ha cultivado en sus más de 35 años de carrera artística. El boricua ha formado parte de grandes agrupaciones como Conjunto Libre, Jimmy Bosch, La Sonora Matancera, Los Hermanos Lebrón, entre otras.

Estrellas de Buena Vista y Más (Cuba), un ensamble que retoma la tradición del mítico Buena Vista Social Club y la proyecta hacia nuevas generaciones. Este proyecto reúne músicos con trayectoria internacional que mantienen viva la esencia del son, el bolero y el danzón, géneros que han hecho de la isla un referente cultural en el mundo.

Manolito Simonet y su Trabuco (Cuba), una de las orquestas más importantes de la timba contemporánea. Fundada en los años noventa, se caracteriza por su fuerza instrumental, la fusión de géneros afrocubanos y el virtuosismo de Simonet como pianista, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras y populares en el Caribe.

Luis Felipe González (Venezuela), cantante y compositor reconocido por éxitos como La Sirena, Londres y El Emperadorcito, que recorrieron América Latina en los años ochenta y noventa. Su estilo melódico y romántico, acompañado de arreglos cargados de sabor caribeño, ha hecho de su repertorio un puente entre la salsa bailable y la canción popular.

Mickey Taveras (República Dominicana), intérprete que alcanzó gran reconocimiento en los años noventa con temas como Y qué me pasa y Quiéreme, que combinaron la salsa con la balada romántica. Su estilo ha trascendido generaciones y continúa vigente en escenarios internacionales, en los que es recordado como uno de los grandes exponentes de la salsa romántica.

Porfi Baloa y sus Adolescentes (Venezuela), agrupación que revolucionó la salsa juvenil en los años noventa con un sonido fresco, letras urbanas y un sello inconfundible. Bajo la dirección de Baloa, la orquesta se convirtió en un fenómeno continental, con clásicos como Persona ideal, Virgen y Arrepentida, que aún resuenan en las pistas de baile de toda América Latina.

Artistas nacionales

Edy Martínez & Privilegio Latino, pianista y compositor pastuso es considerado una de las leyendas vivas de la salsa en Colombia, con una trayectoria que incluye colaboraciones con grandes figuras internacionales y una carrera que lo consolidó en Nueva York como uno de los músicos más versátiles de la escena latina.

‘El Pantera’ desde Cali llegará Gustavo García, trombonista y compositor que se ha ganado un espacio con su estilo melódico y contemporáneo. Con una propuesta que conecta la salsa de barrio con nuevos públicos, su presencia en el festival representa la continuidad de la tradición y del género en el país.

La Suprema Corte, Cali también aportará su cuota histórica con esta agrupación fundada en los años noventa que fusiona la salsa dura con elementos modernos. Su trayectoria ha sido fundamental para la consolidación de la escena salsera capitalina, siendo un referente de innovación y resistencia musical.

Grupo Galé, la tradición salsera de Medellín también estará presente con una de las orquestas más reconocidas de Colombia, con más de 30 años de trayectoria. Su discografía incluye temas que se han convertido en clásicos de la salsa bailable y los ha llevado a escenarios de todo el continente.

Marea Brava y Sonido 70, aportarán el sonido fresco y urbano de las nuevas generaciones. Ambas orquestas representan la vitalidad de la salsa con propuestas que dialogan con la tradición y abren camino a nuevos lenguajes. «Nuestro sonido se caracteriza por la potencia y el temperamento del brass, en el que el saxofón barítono y la trompeta contrastan, pero al mismo tiempo juegan un papel protagónico», señala Joseph Arango de Marea Brava.

Yuri Buenaventura, el cierre nacional estará a cargo de uno de los artistas más influyentes de la salsa colombiana en el mundo, triunfando primero en el exterior y cantando en francés. Reconocido por llevar la salsa a escenarios sinfónicos y por fusionar los ritmos del Pacífico con la tradición caribeña, Buenaventura ha logrado consolidarse como una de las voces más potentes y universales del género.

Salsa al Parque como plataforma para nuevos talentos

Salsa al Parque se ha consolidado como una plataforma para la promoción del talento local. En su edición 26, el festival contará con cuatro agrupaciones ganadoras de la Beca Salsa al Parque 2025, un estímulo que busca fortalecer los procesos musicales de la ciudad y dar visibilidad a nuevas generaciones de intérpretes.

Entre ellas se encuentra Alejandro Rincón y La Saloma, también estará Bellacoson, Luna Llena Salsa Band y la Orquesta Candombe.

También podrás disfrutar de Salsa al Parque 2025 a través de la señal de Canal Capital, que llevará la experiencia del festival a más hogares bogotanos. De igual manera, contará con el apoyo del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – TransMilenio, que facilita el acceso al evento.

Una historia que marca la ciudad

Desde su primera edición en 1997, Salsa al Parque se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de Bogotá y de Latinoamérica en su género. Año tras año, el evento ha reunido a miles de personas en torno a la música, convirtiéndose en un espacio de encuentro ciudadano, de memoria y de construcción de identidad cultural.

Para los artistas bogotanos, el festival ha sido una vitrina fundamental que ha permitido mostrar su talento, acceder a públicos masivos y proyectar sus carreras más allá de las fronteras locales. Para la ciudadanía, reafirma la importancia de la salsa como parte del tejido social y cultural de la ciudad.