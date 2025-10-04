Llegan las vacaciones recreativas  para niños, niñas y adolescentes de Bogotá: Inscripciones 4 de octubre

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la apertura de las Vacaciones Recreativas en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, una iniciativa dirigida a la infancia y adolescencia de la ciudad. Esta propuesta busca brindar un entorno seguro y enriquecedor durante la temporada de descanso escolar, con actividades lúdicas, deportivas y artísticas pensadas para promover el bienestar y la sana convivencia.

El programa está diseñado para que niños, niñas y jóvenes participen en jornadas de juego, movimiento y aprendizaje, en espacios donde se prioriza la inclusión, la creatividad y la actividad física. Además, esta estrategia contribuye al desarrollo emocional y social de los participantes, generando entornos protectores en la ciudad.

Las inscripciones se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. Las familias interesadas pueden registrarse a través del sitio web oficial del IDRD: ? aquí ¡No te quedes por fuera y asegura un cupo para vivir unas vacaciones inolvidables!