Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

Educación para la vida en familia.

Esta es la lección 906 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es importancia de planear nuestra economía doméstica.

En los planes de estudio se insiste en la preparación para el manejo de la educación financiera como instrumento para crear empresa y promover la prosperidad de Colombia.

La verdad es que no hemos logrado un buen desempeño en esta áreas y hemos olvidado por completo el manejo de la economía doméstica, la economía del hogar, la preparación de nuestro vivir para cuando lleguemos a los 50, 60, 70 o más años.

Las siguientes son solo unas ideas de lo mínimo que debemos saber sobre el manejo de nuestros recursos, de nuestros ingresos e inversiones en nuestros hogares.

¿Cuánto necesitamos para vivir dignamente? Hagamos el presupuesto con lo básico necesario. ¿Cuánto suman nuestros ingresos netos, los ingresos de familia que pueden destinarse para garantizar la vida digna que necesitamos en nuestro hogar? ¿Cuántos años necesito trabajar para tener recursos suficientes para vivir dignamente cuando llegue a los 50, 60, 70 o mas años? ¿Si ya tengo hijos cómo logro recursos para que tener lo necesario para que puedan estudiar para ser profesionales en lo que les conviene según sus capacidades, sus aptitudes? ¿Tengo claro que debe ser realidad la política de cero embarazos en y por adolescentes? ¿Nuestros hijos pueden lograr becas, patrocinios, padrinazgos para estudiar? ¿Cómo puedo pagar los servicios y gastos fijos en mi hogar? ¿Tengo egresos innecesarios como consumo de licor, vicios, juegos, aportes a terceros que me pueden causar daño? ¿Tengo bien planeada mi alimentación, mi salud, mi pensión de jubilación? ¿Si uso tarjetas de crédito se cómo debo pagar los gastos que hago? ¿Tengo claro que pagar intereses en el peor negocio, si lo debido no me genera ganancias? ¿Tengo claro que mis gastos de hoy pueden ser muy costosos en el corto tiempo?

Respetuosamente invito a responder con sinceridad estas preguntas y a tomar los correctivos para mejorar nuestras finanzas, nuestro patrimonio y vida digna.

Su amigo, abogado y profesor

Carlos Fradique-Méndez