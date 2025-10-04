Seguiremos recuperando la seguridad de Bogotá: Alcalde Galán durante ceremonia de ascensos de Policía

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán participó en la imposición de insignias de los nuevos mandos de la Policía Metropolitana de Bogotá. El mandatario Distrital estuvo acompañado del secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo y el Brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

“Además de celebrar el ascenso de los 1.188 uniformados a quienes hoy les fueron impuestas las insignias de sus nuevos mandos, esta ceremonia es también una oportunidad para darle las gracias a la Policía de Bogotá por el trabajo que hemos venido adelantando de manera articulada por recuperar la seguridad en nuestra ciudad”, expresó el alcalde Mayor.

En su discurso el alcalde Galán resaltó la labor, el compromiso y la dedicación de los uniformados y aseguró que son un ejemplo de sacrificio y de amor por Bogotá. Asimismo, destacó que, si bien todavía hay retos significativos en materia de seguridad, el Distrito tiene cifras que muestran que la ciudad va por buen camino.

“Ayer, precisamente, anunciamos que el pasado mes de septiembre fue el septiembre con menos homicidios en la ciudad desde 2003. Además, con la captura de 28 delincuentes en el mes, llegamos a 396 capturas de personas acusadas de homicidio en lo corrido del año. Adicionalmente, hemos logrado que en la ciudad se reduzcan varios de los principales delitos”, resaltó el alcalde Galán.

Por eso, agregó que su administración seguirá trabajando con la Policía de Bogotá y reiteró que una de sus misiones como gobierno distrital es darles todas las herramientas necesarias para que puedan cumplir con su labor.

“Estoy seguro de que juntos seguiremos recuperando la seguridad en Bogotá. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes y poder contar con una policía segura, cercana y presente”, finalizó.

La ceremonia se llevó a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y en el evento se reconoció la labor, compromiso, dedicación y trayectoria institucional de aquellos hombres y mujeres al servicio de la capital de la República. En total ascendieron 1.188 uniformados al grado de Comisario, Subcomisario, Intendente Jefe, Intendente y Subintendente, quienes velarán por la seguridad y convivencia de los capitalinos.

Estas 212 mujeres y 976 hombres tendrán la tarea de continuar con el mejoramiento del servicio de policía, bajo la estrategia ‘Seguros, cercanos y presentes’; que busca transformar el servicio policial en todo el país, brindar respuestas rápidas y reducir la delincuencia.

Esta propuesta se sustenta en tres ejes fundamentales:

Seguros, para reforzar los patrullajes y controles, apoyados en tecnología y capacidades investigativas, con el objetivo de brindar respuestas rápidas y reducir la delincuencia.

Cercanos, para fortalecer la confianza y el diálogo con la ciudadanía a través de actividades preventivas y el trabajo conjunto con líderes comunitarios.

Presentes, para garantizar una presencia permanente de los uniformados en todos los territorios, no solo atendiendo emergencias, sino acompañando de forma constante a las comunidades en su día a día.

Según la Policía de Bogotá, esta estrategia representa “un paso firme hacia la transformación institucional, apostando por un modelo de servicio más humano, preventivo y participativo, centrado en la convivencia ciudadana y la cercanía con la comunidad”.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.