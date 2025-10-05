Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 6 y martes 7 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 6 y martes 7 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—

Lunes 6 de octubre de 2025

—

Fontibón

El Tintal Central

De la Avenida Calle 17 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 86 a la Carrera 96A

7:00 a.m.

27 horas

Cambio de medidor

—-

Martes 7 de octubre de 2025

—

San Cristóbal

Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel

De la Calle 18 Sur a la Calle 48 Sur, entre la Carrera 4 Este a la Carrera 20 Este

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Los Mártires

Voto Nacional

De la Carrera 14 a la Carrera 17, entre la Calle 11 a la Avenida Calle 13

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja

De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Tunjuelito

Samoré

De la Diagonal 51A Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 25 a la Carrera 33

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Bosa Centro

De la Calle 63 a la Calle 65, entre la Carrera 80C a la Carrera 80N

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo Y Castilla (Al Norte de la Avenida Calle 8) El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette

De la Avenida Calle 12 a la Calle 16, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 75

De la Avenida Calle 8 a la Avenida Calle 12, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 79A

De la Avenida Calle 8 a la Calle 11B Bis, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80

De la Calle 7B Bis a la Calle 10F, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.