    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 6 y martes 7 de octubre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 6 y martes 7 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:


    Lunes 6 de octubre de 2025

    Fontibón

    El Tintal Central
    De la Avenida Calle 17 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 86 a la Carrera 96A
    7:00 a.m.
    27 horas
    Cambio de medidor

    —-
    Martes 7 de octubre de 2025

    San Cristóbal

    Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel
    De la Calle 18 Sur a la Calle 48 Sur, entre la Carrera 4 Este a la Carrera 20 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Puente Aranda

    Milenta
    De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Tunal
    De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Los Mártires

    Voto Nacional
    De la Carrera 14 a la Carrera 17, entre la Calle 11 a la Avenida Calle 13
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja
    De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Tunjuelito

    Samoré
    De la Diagonal 51A Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 25 a la Carrera 33
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Bosa

    Bosa Centro
    De la Calle 63 a la Calle 65, entre la Carrera 80C a la Carrera 80N
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo Y Castilla (Al Norte de la Avenida Calle 8) El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette
    De la Avenida Calle 12 a la Calle 16, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 75
    De la Avenida Calle 8 a la Avenida Calle 12, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 79A
    De la Avenida Calle 8 a la Calle 11B Bis, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80
    De la Calle 7B Bis a la Calle 10F, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte