Cortes de luz este lunes 6 de octubre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 6 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la carrera 33 a la carrera 35 entre la calle 37 sur a la calle 39 sur. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino XVIII. De la carrera 85 a la carrera 87 entre la calle 86 sur a la calle 88 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Bellavista. De la calle 74 a la calle 77 entre la carrera 0 a la carrera 4. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Espartillal. De la calle 81 a la calle 83 entre la carrera 10 a la carrera 12. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Gaco. De la carrera 121 a la carrera 123 entre la calle 68 a la calle 70. Desde las 3:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Engativá Zona Urbana. De la calle 64 a la calle 66 entre la carrera 115 a la carrera 117. Desde las 12:00 m. hasta las 2:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Industrial Centenario. De la calle 15 a la calle 17 entre la carrera 35 a la carrera 37. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Villa Mayor. De la calle 38 sur a la calle 40 sur entre la carrera 34 a la carrera 36. Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Santa Ana Sur. De la calle 10 sur a la calle 12 sur entre la carrera 4 a la carrera 6. Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Bosque Izquierdo. De la carrera 4 este a la carrera 6 este entre la calle 56 a la calle 27. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Almirante Colón. De la calle 126 a la calle 128 entre la carrera 86 a la carrera 88. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Barajas Norte. De la carrera 74 a la carrera 76 entre la calle 178 a la calle 180. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Bosques de San Jorge. De la calle 150 a la calle 152 entre la carrera 98 a la carrera 100. Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Pino. De la calle 151 a la calle 154 entre la carrera 98 a la carrera 103. Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la calle 26 a la calle 28 entre la carrera 24 a la carrera 26. Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 32 a la calle 34 entre la carrera 20 a la carrera 22. Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.