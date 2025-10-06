Trump confirma ataque a otra «narcolancha» y habla de llevar a «tierra» sus operativos en el Caribe

— Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe, anunció este domingo el presidente Donald Trump, quien, además, notificó que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

En su discurso de celebración del 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el mandatario dijo que los ataques a los botes que transportan droga han sido tan exitosos que ya «no quedan embarcaciones» en esa zona del Caribe.

En su discurso, el mandatario se refirió al más reciente ataque que habría ocurrido el sábado en la noche, sin dar pormenores. Al ser preguntado por la prensa a su regreso a la Casa Blanca dijo: «Mi gente le dará esos detalles”.

Trump también advirtió que al no encontrar traficantes de droga en el mar «ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo”, con lo que eleva la tensión desatada frente a las costas de Venezuela.

«Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto», dijo Trump a una multitud de marineros en la base naval de Norfolk, en Virginia.

«Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua», dijo Trump riendo.

«Simplemente no podemos encontrar ninguno».

Hasta el momento, al menos 21 personas han muerto en los ataques, según funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca afirma que los ataques han destruido al menos cuatro barcos, algo que evitó que las drogas lleguen a Estados Unidos.

Sin embargo, los demócratas y expertos cuestionan la legalidad de usar la fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados o interrogados.

Trump alardeó de que su política estaba funcionando y que la acción militar podría ampliarse a rutas terrestres.

«Ya no están llegando por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirlo ahora mismo, eso tampoco va a salir bien», dijo.

Trump se refirió al ataque mortal que tuvo lugar «anoche». Sin embargo, el último anunciado por el Pentágono fue el viernes, cuando funcionarios dijeron que mataron a cuatro personas no identificadas acusadas de ser «narcoterroristas» en un pequeño bote frente a Venezuela.

Un video del incidente publicado por el Pentágono mostró una lancha rápida repentinamente envuelta en humo y llamas.

El viernes, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, compartió un video que muestra un ataque de sus Fuerzas Armadas contra lo que denominó un «barco narcotraficante» que navegaba en el Caribe, cerca de Venezuela. Detalló que el ataque fue llevado a cabo en aguas internacionales por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, y acabó con la vida de cuatro tripulantes, a los que calificó de «narcoterroristas».

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025



No fue la primera vez que Washington llevó a cabo este tipo de ataques, en el contexto de un despliegue militar en el Caribe sur que Caracas ha calificado de «agresión». El primero de ellos ocurrió el pasado 2 de septiembre, informó entonces el propio Donald Trump, que señaló que la operación contra un supuesto «narcobarco» dejó 11 muertos.

Posteriormente, el 15 de septiembre, el mandatario comunicó que fuerzas de su país realizaron un «segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas […] en el área de responsabilidad del Comando Sur». Trump mencionó, además, que el evento «resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate». Asimismo, se conoció que el 19 de septiembre, otra lancha fue destruida por las fuerzas estadounidenses en el Caribe, en una operación conjunta con República Dominicana. Entonces, se incautaron más de 300 paquetes de presunta cocaína y los tres tripulantes fueron asesinados por el ataque aéreo.

En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un «cártel de narcotráfico».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen».

Otros mandatarios de la región como Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Gustavo Petro (Colombia), consideran que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra Maduro, mientras que sí son públicas las apetencias del país norteamericano por dominar recursos estratégicos presentes en el hemisferio occidental. (Información DW y RT).