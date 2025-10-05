    • Bogotá

    Este domingo 5 de octubre hay  Ciclovía Alternativa en la Carrera 9 con Calle 116

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen con información de la Ciclovía AlternativaFoto: IDRD.

    Este domingo 5 de octubre de 2025, la Ciclovía Alternativa de la Ciclovía de Bogotá llegará recargada para ofrecer a la ciudadanía más deporte y diversión en un espacio pensado para toda la familia. En la intersección de la carrera Novena con Calle 116, los asistentes podrán vivir jornadas llenas de actividad física y entretenimiento. ¡Conoce detalles y asiste!

    Entre las actividades destacadas estarán el Pickleball y el Panna Street, dos deportes que se caracterizan por su dinamismo y adrenalina, ideales para quienes buscan un plan diferente y activo en la ciudad. Estos espacios fomentan el juego, la interacción social y la promoción de estilos de vida saludables.

    Bogotá sigue consolidando espacios públicos que invitan a los ciudadanos a conectarse con su ciudad, disfrutar del aire libre y compartir momentos inolvidables en comunidad.

    Diana Becerra
