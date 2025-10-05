    • Bogotá

    Estos son los cierres viales y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá este 5 de octubre

    Diana Becerra Publicado el

    Fotos de participantes de la carrera Run Tour AviancaFoto: https://www.runtouravianca.com.

    Por el desarrollo de la carrera Run Tour Avianca, este domingo, 5 de octubre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales. ¡Toma nota y evita contratiempos!

    TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA DE CIERRE HORA HABILITACIÓN
    Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y 20 metros al occidente de la carrera 59 Total 12:00 p. m. del 4 de octubre de 2025 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Avenida carrera 60 (calzada Oriental) entre avenida calle 26 y calle 24A Total 12:00 p. m. del 4 de octubre de 2025 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Carrera 66A (calzada oriental) entre calle 24 y avenida calle 26 Total 11:00 p. m. del 4 de octubre de 2025 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre carrera 66A y avenida carrera 60 Total 11:00 p. m. del 4 de octubre de 2025 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50 Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 10:00 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calzada Occidental de la avenida carrera 50 entre avenida calle 53 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza) Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 10:00 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calle 24A (calzada norte y sur) entre avenida carrera 50 y avenida carrera 57 Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025
    carrera 52 entre avenida calle 26 y calle 24A Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025
    carrera 51 entre avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 24A Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calzada norte avenida calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera 52 y avenida carrera 50 Un Carril (carril norte) 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calzada norte de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50 Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50 Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 09:30 a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calzada Oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53 Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 09:30 a.m del 5 de octubre de 2025
    Calzada Occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 53 y la avenida calle 26 Total 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 09:30  a. m. del 5 de octubre de 2025
    Avenida calle 53 (calzada norte) entre la avenida carrera 60 y la carrera 27 Total 05:30  a. m. del 5 de octubre de 2025 09:30  a. m. del 5 de octubre de 2025
    Avenida calle 53 (calzada sur) entre la carrera 66A y la avenida carrera 60 Total 05:30  a. m. del 5 de octubre de 2025 09:30  a. m. del 5 de octubre de 2025
    Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis Total 05:30  a. m. del 5 de octubre de 2025 09:00  a. m. del 5 de octubre de 2025
    Calle 53B Bis entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 28 Total 05:30  a. m. del 5 de octubre de 2025 09:00  a. m. del 5 de octubre de 2025
    Transversal 28 (calzada Occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C Total 05:30  a. m. del 5 de octubre de 2025 09:00  a. m. del 5 de octubre de 2025
    Diagonal 61C entre carrera 28 y transversal 28 Total 05:30  a. m. del 5 de octubre de 2025 09:00  a. m. del 5 de octubre de 2025

    Recorrido de la carrera 15K

    El recorrido inicia en la calzada de servicio sur de la avenida calle 26 por carrera 59, avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al oriente, avenida carrera 50 (calzada Occidental) al sur, calle 21B al occidente, carrera 51 al sur, calle 24A (calzada norte) al occidente, carrera 57 al sur, calle 24A (calzada sur) al oriente,  carrera 52 al sur, avenida La Esperanza (carril norte calzada norte) al oriente, avenida carrera 50 (calzada Occidental) al norte, calle 44 (calzada norte) al occidente, avenida carrera 60 (calzada Oriental) al norte, avenida calle 53 (calzada norte) al oriente, retorno al occidente a la altura de la carrera 27 (sin afectar la intersección).

    Continúa en la avenida calle 53 (calzada norte) al occidente, carrera 28 al norte, transversal 28 (calzada occidental) al norte, diagonal 61C al occidente, retorno al oriente a la altura de la carrera 28, diagonal 61C al oriente, transversal 28 (calzada Occidental) al sur, calle 53B Bis (calzada norte) al occidente, retorno al oriente a la altura de la avenida carrera 30 (sin afectar la avenida NQS), calle 53B Bis (calzada sur) al oriente, carrera 28 al sur, avenida calle 53 (calzada norte) al occidente, avenida carrera 60 (calzada Occidental) al sur, calle 42 al oriente, avenida carrera 60 (calzada Oriental) al norte, calle 44 (calzada sur) al oriente, avenida carrera 50 (calzada Occidental) al sur y avenida calle 26 (calzada de servicio sur) por carrera 59, lugar donde termina el recorrido (Mapa 1).

    Cierres y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá 2025
    Mapa 1.

    Desvíos autorizados

    • Quienes se movilizan sentido oriente – occidente por la avenida La Esperanza y toman la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar al occidente por la avenida la Esperanza, avenida carrera 68 al norte y  avenida calle 26 al oriente (Mapa 2 – color azul).
    • Las personas que circulan sentido oriente – occidente por la avenida calle 26 y toman la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar al occidente por la avenida calle 26 y avenida carrera 68 al norte (Mapa 2 – color negro).

    Cierres y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá 2025

    Mapa 2.
    • Las personas que transitan sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y toman la avenida calle 53 al oriente, deberán continuar por avenida carrera 68 al norte y avenida calle 63 al oriente (Mapa 3 – color negro).
    • Quienes se movilizan sentido norte – sur por la avenida carrera 60, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 al sur o avenida Rojas al sur (Mapa 3 – color azul).

    Cierres y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá 2025

    Mapa 3.
    • Los residentes del sector de Paulo VI podrán salir del sector por la transversal 59A al norte y calle 59 al oriente o avenida calle 63 al oriente (Mapa 4).

    Cierres y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá 2025

    Mapa 4.
    • Los residentes del sector de Paulo VI podrán ingresar al sector desde el oriente por la calle 59 o avenida calle 63, avenida carrera 50 al sur y calle 59 (Mapa 5).

    Cierres y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá 2025

    Mapa 5.
    • Quienes se mueven en sentido oriente – occidente por la avenida calle 53, deberán tomar carrera 24, transversal 24 al norte y avenida calle 63 al occidente (Mapa 6).

    Cierres y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá 2025

    Mapa 6.
    • Las personas que se movilizan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B o la calle 53B Bis al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS, calle 63B al oriente y avenida carrera 24 al sur (Mapa 7).

    Cierres y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá 2025

    Mapa 7.
    • Los usuarios que transitan en sentido norte – sur por la avenida NQS y toman la Diagonal 61C al oriente, deberán continuar al sur por la avenida NQS y avenida calle 53 al oriente (Mapa 8 – color negro).

    Cierres y desvíos por la carrera Run Tour Avianca en Bogotá 2025

    Mapa 8.

     

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte