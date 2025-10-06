Gobierno inició compra pública de papa para apoyar a productores y fortalecer la seguridad alimentaria

–En respuesta a la difícil situación que enfrentan los paperos del país debido a una sobreoferta estacional y la consecuente caída de precios, el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha un «Programa de Apoyo para el Manejo de Excedentes Estacionales de Pequeños Productores».

Con una inversión de $14.600 millones de pesos, esta medida busca garantizar ingresos justos para las familias agricultoras, evitar la pérdida de las cosechas y fortalecer la seguridad alimentaria nacional mediante la articulación entre el Estado, las asociaciones de productores y las entidades territoriales.

El programa contempla la adquisición directa de casi 8.000 toneladas de papa a pequeños productores. Actualmente se adelantan las compras en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y próximamente se hará en Antioquia, Cauca, Nariño, Santander y Norte de Santander.

Gracias al liderazgo del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se logró la articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el ministerio de la Igualdad, Departamento de Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ministerio de Defensa, para distribuir el tubérculo en zonas de recuperación nutricional, familias con vulnerabilidad socioeconómica y con afectaciones por variabilidad climática, iniciando en el Caribe. Con la primera entrega en Arauca se beneficiaron aproximadamente 8.000 familias que recibieron el alimento, y se proyecta llegar a más de 600.?000 mil familias que recibirán 1 arroba de papa.

El programa se activa en un momento crítico para el sector y como parte de los compromisos adquiridos en los diálogos con los productores en la mesa nacional papera, que ha registrado una sobreproducción derivada de condiciones climáticas favorables y un aumento en las áreas sembradas durante el 2025. Esta situación ha provocado una caída drástica en los precios, generando pérdidas de hasta el 68% para los productores, equivalente a un promedio de $14.511.374 por hectárea

Con esta medida, se busca proteger el trabajo de quienes garantizan la alimentación de Colombia y avanzar hacia un modelo agroalimentario más justo y sostenible.