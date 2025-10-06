-Dólar TRM $ 3,853.19 (vigente para 07 de octubre)

-Euro $ 4,512.80

-Bitcoin US$ 124,101.74

Tasa de Interés

-DTF: 8,75%

-UVR: $ 394,78

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,06

-Petróleo Brent US$ 60,79