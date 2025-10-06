Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes octubre 6, 2025 -Dólar TRM $ 3,853.19 (vigente para 07 de octubre) -Euro $ 4,512.80 -Bitcoin US$ 124,101.74 Tasa de Interés -DTF: 8,75% -UVR: $ 394,78 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,06 -Petróleo Brent US$ 60,79 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorLuis Rincón, subcampeón en Copa Internacional de BMX Freestyle en Brasil Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 7 de octubre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Andrés Felipe Mejía, agente del CTI, estaría en poder de las FARC Giovanni Alarcón M. martes abril 7, 2015 Nacional Resultados de las loterías y chances de este martes 11 de septiembre en Colombia Ariel Cabrera miércoles septiembre 12, 2018 Nacional Resultados de loterías y chances de este domingo 8 de octubre en Colombia Ariel Cabrera lunes octubre 9, 2017 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera martes octubre 21, 2014