Luis Rincón, subcampeón en Copa Internacional de BMX Freestyle en Brasil

Foto: IDRD.

Ratificando su gran nivel en la temporada, el oriundo de Bogotá, Luis Rincón Reyes se consagró subcampeón de la Copa Internacional de BMX Freestyle, realizada en Taubaté, Brasil. El representante del Equipo?Bogotá ocupó el segundo lugar en una competencia de alto nivel, dejando en alto el nombre de la ciudad y del país.

Rincón compartió el podio con el argentino José Torres Gil, quien se quedó con el primer lugar, y el brasileño Felipe Herison Alves, quien completó el podio en la tercera posición. La destacada actuación del colombiano reafirma su presencia entre los referentes del BMX Freestyle en América Latina.

Este resultado se suma a una temporada llena de logros para Luis Rincón del Equipo?Bogotá, que continúa posicionándose como un orgullo bogotano. Su desempeño demuestra el talento deportivo que florece en la capital, respaldado por procesos formativos y apoyos institucionales que permiten a jóvenes como él brillar en escenarios internacionales.