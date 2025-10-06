Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron deportadas junto con 169 integrantes más de flotilla humanitaria retenidos por Israel

–Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, junto con otros 169 integrantes más de la flotilla humanitaria Global Sumud, retenidos por las fuerzas militares de Israel, fueron deportados este lunes a Grecia y Eslovaquia, informó el gobierno israelí.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti celebró la liberación de las dos compatriotas:

Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares. — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 6, 2025

«Otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia», señaló en un comunicado en X el ministro de Exteriores de Israel.

Según el escrito, los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia. The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados en los dos últimos días, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.

«Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados», añadió Exteriores desmintiendo las denuncias de malos tratos o actitudes violentas contra los retenidos.

«Las mentiras que están difundiendo son parte de su campaña de noticias falsas planificada previamente. El único incidente violento provino de un provocador de Hamas–Sumud que mordió a una empleada médica de la prisión de Ketsiyot.

No creas las noticias falsas que están difundiendo», puntualizó.

No obstante, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla, ratificaron que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención. (Información DW).