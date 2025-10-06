Tarifa de energía bajó 25% para usuarios de tres departamentos de la Costa Caribe durante un año de intervención de Air-e

–Durante el primer año de intervención de Aire-Energia, la tarifa de energía bajó un 25 %, pasando de $1.072 a $796 por kilovatio/hora para beneficio de más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y demuestra el compromiso del #GobiernoDelCambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, con tarifas justas y un servicio de energía eficiente y de calidad.

El kilovatio hora pasó de $1.072 en agosto de 2024 a $796 kilovatio/hora en septiembre de 2025.

El Gobierno del Cambio le cumple al Caribe colombiano la promesa del Presidente Petro de contar con tarifas justas para el servicio de energía.

Buenas noticias para los cerca de 1.3 millones de usuarios de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La empresa Air-E, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, logró disminuir la tarifa de energía entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, mismo periodo de la intervención.

El kilovatio hora pasó de $1.072 en agosto de 2024, una de las más altas del país en ese momento, a $796 kilovatio/hora en septiembre de 2025, lo que representa un 25 % menos en la facturación a pagar en el mes de octubre de 2025.

Según explicó el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, este hecho representa un dato histórico y es un logro del Gobierno del Cambio en materia de prestación de los servicios públicos en Colombia, en donde lo fundamental es poner en primer lugar al usuario y su derecho de recibirlos con continuidad, eficiencia, calidad y a precios justos.

En el comparativo nacional, la tarifa se ubica como la tercera más baja del país, lo que representa $106 por debajo del promedio nacional, que para septiembre fue de $902 /kWh.

La disminución del precio del kilovatio/hora se convierte en un alivio para los bolsillos de las familias y empresas de la región, especialmente para los estratos 1, 2 y 3 que, según lo mencionado por algunos usuarios, podrán destinar este ahorro en más productos y servicios de su canasta familiar.

El logro se da gracias a la articulación institucional del Gobierno del Cambio entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superservicios y la misma empresa, que en el marco de la intervención redujeron también otros costos asociados a los componentes de la tarifa de energía, tales como el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria.

De esta forma, se cumple la promesa hecha por el presidente Gustavo Petro desde el inicio de su gobierno de reducir el costo del servicio de energía eléctrica para los habitantes del Caribe colombiano.