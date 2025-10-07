Asista a la Feria de Empleo en Fontibón con 100 vacantes este martes 7 de octubre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 100 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo en Fontibón este martes 7 de octubre de 2025. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas ofrece cargos disponibles para bachilleres como asistentes de ventas, auxiliares de bodega y conductores. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá

Son 100 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Tiendas D1 buscan personal para asistentes de ventas, auxiliares de bodega – conductor y auxiliares de bodega.

Detalles de las vacantes:

Tipo de contrato: Indefinido.

Con o sin experiencia requerida.

Formación: Desde bachiller.

Funciones: Apoyo en el proceso de venta, Atención al publico, manejo de caja, surtir alimentos y mercancía, organizar punto de la tienda.

Asiste este martes 7 de octubre de 2025, de 8.00 a. m. a 12.00 m. al Parque Fundacional de Fontibón, frente a la Inspección de Policía, ubicada en la carrera 99 #18-02.

No olvides llevar hojas de vida impresas y tu documento de identidad.

Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales