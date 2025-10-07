Del 7 al 9 de octubre regresan las Vacaciones Científicas en semana de receso escolar al Jardín Botánico de Bogotá

Foto: Jardín Botánico de Bogotá

Del 7 al 9 de octubre, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis será el escenario de las Vacaciones Científicas, una experiencia única para un público infantil entre los 5 y los 12 años, en la que se invita a explorar la naturaleza a través del juego y el aprendizaje, los participantes disfrutarán de actividades lúdicas y educativas orientadas a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

Las jornadas se realizarán del 7 al 9 de octubre en el horarios de 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y estarán dirigidas por profesionales expertos en educación ambiental. El objetivo es sensibilizar a los más pequeños sobre los desafíos ecológicos actuales mediante el juego, la ciencia y el aprendizaje colaborativo.

La programación es la siguiente:

• 7 de octubre: ¡Alerta nos estamos extinguiendo!

• 8 de octubre: Polinizadores de Orquídeas

• 9 de octubre: Huellas entre Hojas

Estas Vacaciones Científicas son mucho más que una pausa escolar: son una oportunidad para formar a los guardianes del ambiente del mañana. El Jardín Botánico reafirma así su compromiso con la educación ambiental como herramienta clave para transformar realidades y proteger el entorno desde la infancia.

