Nuevo CAI móvil reforzará la seguridad en el sur de Bogotá

Gracias a un convenio de colaboración entre la Policía Nacional y el centro comercial Paseo Villa del Río, fue instalado un nuevo CAI móvil en la entrada 3 del complejo comercial. Su objetivo es garantizar una presencia policial permanente y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente en este punto estratégico del sur de la ciudad, donde confluyen las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

El nuevo punto de atención fue inaugurado por la teniente coronel Bibiana Janeth Valencia Grisales, jefe de la Policía Comunitaria Metropolitana de Bogotá, y por el mayor Luis Enrique Pérez Páez, subcomandante de la Estación de Policía de Bosa. El CAI funcionará todos los días, de domingo a domingo, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

“Este CAI móvil es el resultado del trabajo conjunto con nuestras redes de apoyo, de las que hacen parte los centros comerciales, y responde a las necesidades de la comunidad. Buscamos fortalecer la seguridad en estos espacios que son tan frecuentados por las familias bogotanas. Queremos que los ciudadanos encuentren una Policía más cercana, capaz de resolver inquietudes y atender de forma inmediata cualquier requerimiento que pueda representar un riesgo”, afirmó la TC Valencia.

Por su parte, Carlos Fernando Duque, gerente general del centro comercial Paseo Villa del Río destacó la importancia de contar con este CAI móvil, el cual será un gran apoyo para la temporada de octubre y de navidad que se aproxima. “Contar con la presencia permanente y el respaldo de las autoridades es muy gratificante para nosotros ya que la comunidad, los vecinos del barrio, los comerciantes y los visitantes podrán sentirse más seguros y esto sin duda contribuirá a la tranquilidad del sector”.

Esta iniciativa se suma a otras medidas de seguridad que se vienen implementando en el centro comercial como la instalación de un sistema de cámaras con reconocimiento facial en áreas comunes, accesos y parqueaderos, botones de pánico en puntos estratégicos como baños y zonas bancarias y campañas de prevención del delito, sensibilización ciudadana y promoción de la convivencia pacífica, en articulación con la Policía Nacional.

Con estas acciones, el Centro Comercial Paseo Villa del Río reafirma su compromiso con la seguridad, tranquilidad y bienestar de visitantes, comerciantes y colaboradores, a través de la implementación de un robusto sistema de seguridad integral que combina tecnología de última generación, vigilancia presencial y apoyo institucional.