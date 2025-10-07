Bogotá arrasa en la Segunda Válida Nacional de Patinaje

Foto: IDRD.

El Equipo?Bogotá dominó con contundencia la Segunda Válida Nacional de Patinaje de Carreras de la temporada 2025-2026, celebrada en el patinódromo del Parque Recreodeportivo El Salitre. La capital no solo fue anfitriona, sino protagonista absoluta al lograr un impresionante 1-2-3-4-5 en la clasificación general de clubes, un hecho sin precedentes en este certamen.

El balance para el Equipo?Bogotá fue sobresaliente: sus patinadores conquistaron un total de 28 medallas de oro, 21 de plata y 10 de bronce, confirmando el gran nivel competitivo y el trabajo formativo que se vive en los clubes capitalinos. Tequendama AC se llevó el primer lugar, seguido por Avivas Club, Cazadores, Bogotá Élite DC y Club Tequendama, en ese orden.

La válida reunió a los mejores talentos del país y dejó claro que en Bogotá el patinaje es una pasión que se vive con excelencia. La actuación local no solo marcó un hito en resultados, sino que reforzó el compromiso de la ciudad con el desarrollo deportivo y el alto rendimiento.