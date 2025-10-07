Cortes de luz este miércoles 8 de octubre de 2025 en Bogotá, Cajicá, Funza, Tocancipá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 8 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cajicá, Funza, Tocancipá y Zipaquirá, Cundinamarca

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 36 sur a calle 38 sur entre carrera 32 a carrera 34 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de La Candelaria

Barrio La Catedral. De la calle 11 a calle 14 entre carrera 3 a carrera 9 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Los Alpes Sur. De la calle 73 sur a calle 75 sur entre carrera 21 a carrera 24 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bonanza. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 76 a calle 78 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Cooperativa de Suboficiales. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio María Paz. De la calle 4 sur a calle 6 sur entre carrera 83 a carrera 85 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Patio Bonito. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 85 a carrera 87 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 42 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Provivienda Norte. De la calle 16 sur a calle 18 sur entre carrera 62 a carrera 64 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Victoria. De la carrera 3 este a carrera 5 este entre calle 40 sur a calle 42 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Veracruz. De la calle 12 a calle 15 entre carrera 4 a carrera 8 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Julio Flórez. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 97 a calle 99 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Soledad. De la calle 35 a calle 37 entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 19 a carrera 21 entre calle 23 a calle 34 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 10:30 a. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Cajicá, en Cundinamarca

De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 2 a calle 4. Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Vereda Chuntame. Desde las 11:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Funza, en Cundinamarca

Vereda La Isla. Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Tocancipá, en Cundinamarca

Sector La Fuente. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Veredas La Fuente, El Porvenir. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Zipaquirá, en Cundinamarca

Sectores Barandillas, El Tunal. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Veredas El Tunal, Barandillas. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.