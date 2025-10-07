Por mantenimiento, hay cierre de un carril sentido occidente-oriente en av. calle 13 con carrera 106

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Con el fin de facilitar obras de actualización y mantenimiento de redes de gas natural, habrá nuevo cierre vial en la la avenida calle 13 con carrera 106, en inmediaciones a Zona Franca en Fontibón, en sentido occidente a oriente.



Para adelantar las actividades de mantenimiento en caja de válvula existente, por el método de excavación a cielo abierto en cumplimiento del contrato VANTI S.A. ESP 4600000774, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para cierre del carril sur de la calzada sur en el costado occidental de la intersección de la avenida calle 13 por carrera 106 en sentido occidente a oriente.

Estas actividades se realizarán a partir de las 12:00 de la medianoche horas del 7 de octubre de 2025 por un periodo aproximado de tres meses, con horario de cierre de 24 horas.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizarles movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

Las personas que se movilicen por la avenida calle 13 en sentido occidente-oriente, continuarán circulando por los dos carriles restantes que quedarán habilitados sobre el corredor en sentido occidente-oriente (Mapa 1).

Mapa 1.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los ciclistas seguirán circulando por la ciclorruta que se habilitará y señalizara contigua a la obra (Mapa 2 – color rojo).

Los peatones tomaran el andén del costado sur para continuar su recorrido en sentido oriente-occidente y occidente-oriente (Mapa 2 – color azul).