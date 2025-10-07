Alcalde de Bogotá removió de su cargo al director del Instituto Distrital para la Economía Social IPES

Por agudas diferencias entre la actual secretaria de Desarrollo Económico María del Pilar López y el saliente director del Instituto Distrital para la Economía Social IPES, Wilfredo Grajales, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán tomó la decisión de apartarlo del cargo.

Este distanciamiento entre ambas entidades quedaron al descubierto esta semana cuando en un debate de control político en el concejo de Bogotá, se denunció la falta de compatibilidad entre ambas entidades, en la que según los concejales citantes, se reveló que las agendas en temas de proyectos y formulación de iniciativas económicas iban por caminos distintos, de hecho no había una articulación en las iniciativas de la Secretaria de desarrollo, tanto así que la misma secretaria López no lo mencionaba ni lo hacía participe, por lo menos en las iniciativa para el comercio informal.

Por lo anterior, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, nombró a Diana Catalina Arciniegas González como nueva directora general del Instituto para la Economía Social (IPES).

Diana Catalina es profesional en Administración de Empresas egresada del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y magíster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la Universidad de Alcalá en España.

Durante el acto de posesión, el alcalde Mayor, agradeció el compromiso para asumir un desafío que implica innovación, capacidad de diálogo social y construcción colectiva.

Destacó el conocimiento, la responsabilidad y las capacidades de la nueva directora, quien, además, tendrá el reto de construir una agenda innovadora e inclusiva que permita avanzar con acciones que mejoren las condiciones de las personas vulnerables.

“Felicitaciones, bienvenida a trabajar en equipo y a sacar adelante esa agenda que nos hemos planteado en el Distrito. Trabajando de la mano con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) vamos a seguir ofreciendo alternativas, apoyos y herramientas para garantizar los derechos de la población vulnerable”, sostuvo el mandatario local durante el acto de juramento de la nueva directora.

Catalina cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en múltiples cargos directivos. Trabajó para entidades como la ANDI, ARN, la Embajada de Suecia, BID, OIT, ICBF, Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), entre otras organizaciones.

“Es un gran reto, me la he jugado siempre por la población vulnerable y todo el tema de economía social ha sido parte de mi profesión por más de 8 años, así que estoy expectante y dispuesta a trabajar”, comentó la recién posesionada

Por: Carlos Martinez