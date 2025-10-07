El Equipo Bogotá brilla con 9 medallas en el Nacional de Ciclismo en Pista en Cali

Foto: IDRD.

Una destacada participación tuvo del Equipo?Bogotá en el Campeonato Nacional Élite de Ciclismo en Pista 2025, realizado en la ciudad de Cali, donde logró un total de nueve medallas: una de oro, tres de plata y cinco de bronce. La actuación reafirma el buen momento del ciclismo de Bogotá con figuras consolidadas y jóvenes promesas que se proyectan a nivel nacional.

La única medalla dorada para Bogotá llegó gracias a Javier Jamaica, quien se impuso con autoridad en la exigente prueba por puntos. Las preseas de plata fueron obtenidas por Jordan Parra en la prueba de eliminación, Karol Herrera en el ómnium y Laura García en el scratch, evidenciando el equilibrio del equipo tanto en pruebas de velocidad como de resistencia.

Mención especial merece la juvenil Valeria Hernández, quien aportó tres medallas de bronce, dos de ellas en el kilómetro y el keirin, donde escoltó a ciclistas de talla internacional como Stefany Cuadrado y Juliana Gaviria. Su actuación fue una de las sorpresas más gratas del campeonato, posicionándola como una promesa a seguir de cerca en el ciclismo colombiano.

Con este resultado, el Equipo?Bogotá demuestra su vigencia en la élite del ciclismo nacional y deja claro que la apuesta por el desarrollo de nuevos talentos sigue dando frutos en las pistas del país.