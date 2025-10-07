Petro y la caída de la consulta de Pacto Histórico: Tribunal dio un golpe político contra la Democracia premeditado

–El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de tumbar la consulta popular del Pacto Histórico al declarar improcedente la tutela que mediante medida cautelar le había ordenado a la Registraduría hacer la inscripción para realizar ese procedimiento de los precandidatos presidenciales entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

Al respecto, el jefe del Estado afirmó en su cuenta en X: «El tribunal Superior de Bogotá, dio un golpe político contra la Democracia premeditado. No quieren competir por el voto sino por la trampa».

Agregó que «la constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos».

Y puntualizó: «Aquí se conculca el derecho fundamental a elegir y ser elegidos, derecho fundamental no solo en la Constitución de Colombiana sino, también, en la Convención Americana de los derechos humanos».

Además advirtió que «los impedimentos que puso el Consejo Electoral, son anticonvencionales y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta arbitrariedad contra la Democracia».

Previamente, el primer mandatario trinó:

«Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia.

Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictadures los que impiden que la Constitución se aplique».

Ante un comentario en la red de que el Pacto Histórico quedaba acorralado y sin mayores salidas ante el fallo que tumbó su consulta de este 26 de octubre, el presidente Gustavo Petro, ripostó:

«¿Cómo puede la justicia acorralar el derecho a fundar partidos que lo defiende la Constitución y la Convención América de Derechos Humanos?

«¡Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad que lo que busca es sangre!»