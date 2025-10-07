Resultados de las loterías y chances de este martes 7 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 7 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3822 – La 5ta 3 – Tarde 6779 – La 5ta 2
Culona
Día 6795 – Noche
Astro Sol
2627 – Signo Aries
Pijao de Oro
3668 – La 5ta 5
Paisita
Día 9828 – La 5ta 3 – Noche 7228
Chontico
Día 1465 – La 5ta 1 – Noche 3178 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 5529 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 7973 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 673 – Noche
Play Four
Día 3541 – Noche
Samán
Día 9436
Caribeña
Día 2976 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 8154 – La 5ta 3 – Noche
Fantástica
Día 2385 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 4269 – La 5ta 7 – Tarde 8820 – La 5ta 6