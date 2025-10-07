    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 7 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 7 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3822 – La 5ta 3 – Tarde 6779 – La 5ta 2

    Culona
    Día 6795 – Noche

    Astro Sol
    2627 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    3668 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 9828 – La 5ta 3 – Noche 7228

    Chontico
    Día 1465 – La 5ta 1 – Noche 3178 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 5529 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 7973 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 673 – Noche

    Play Four
    Día 3541 – Noche

    Samán
    Día 9436

    Caribeña
    Día 2976 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 8154 – La 5ta 3 – Noche

    Fantástica
    Día 2385 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4269 – La 5ta 7 – Tarde 8820 – La 5ta 6

