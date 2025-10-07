Estado colombiano reconoce responsabilidad internacional por la detención ilegal de exfuncionario del CTI; estuvo 10 años preso por crimen que no cometió

–En un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, representantes del Estado Colombiano admitieron haber violado los derechos fundamentales del exfuncionario de la Fiscalía Gustavo Sastoque Alfonso, quien fue detenido de manera ilegal, juzgado sin respetar su debido proceso y condenado con falsas pruebas a 40 años de cárcel por el asesinato de Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro, máximo cabecilla del M-19. Sastoque Alfonso fue absuelto tras diez años de estar preso por este crimen que no cometió.

En ceremonia celebrada en el auditorio de la Fiscalía General de la Nación se dio cumplimiento a un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, en el marco de un proceso de reparación interpuesto por la víctima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual concluyó que el Estado colombiano fue “responsable por la violar los derechos a la libertad personal, garantías y protección judiciales de Sastoque, establecidos en la Convención Americana».

Durante la ceremonia, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reconoció la vulneración de derechos sufrida por Sastoque Alfonso y expresó, en nombre del Estado colombiano, disculpas públicas por los hechos ocurridos en marzo de 1995, cuando el exservidor, entonces responsable del archivo de la Sección de Criminalística y de la correspondencia del CTI, fue detenido de manera ilegal y arbitraria por agentes estatales, y vinculado a un proceso penal por el homicidio de Hernando Pizarro Leongómez.

Posteriormente, y tras pagar más de 10 años de prisión, la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga) solicitó la intervención de CIDH, que determinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la detención arbitraria e ilegal del exfuncionario. Indicó que se quebrantaron los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Esto debe suscitar una profunda reflexión sobre nuestro quehacer, sobre el enorme impacto que tienen nuestras decisiones en la vida de las personas vinculadas a una investigación y sus familias, sobre el peligro de actuar con la presión de encontrar un responsable pronto en crímenes que suelen ser muy mediáticos y donde la sociedad reclama resultados rápidos. Ahí somos todos responsables, todos los operadores de justicia, de actuar verdaderamente sobre la base de la evidencia y no con el afán de un titular de prensa”, enfatizó la fiscal general de la Nación.

Con el acto de Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, la Fiscalía atiende las recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos de otorgarle una reparación integral.

“Les aseguro que la Fiscalía está haciendo todo lo posible para que hechos como este no se repitan. Estamos ordenando la casa, profesionalizando más la acción penal y transformando las maneras de ver y de abordar de formas más humanas y estratégicas la conflictividad derivada de la delincuencia y del crimen organizado, concluyó la fiscal general.

La detención ilegal y arbitraria de Sastoque se produjo el 8 de marzo de 1995 en Bogotá. La víctima laboraba en el archivo de la sección de criminalística y de correspondencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía Seccional de Bogotá y fue vinculado al proceso penal por el homicidio de Hernando Pizarro Leongómez.

Con base en falsos testimonios validados por las autoridades judiciales, se señaló a Sastoque de haber estado presente en la escena del crimen para ocultar las pruebas de su presunta participación en el crimen, pese a no ejercer funciones operativas y contar con pruebas de estar a más de 20 kilómetros de distancia del lugar a la hora que ocurrió el homicidio.

Sastoque fue citado a comparecer ante la Fiscalía para preguntar por un expediente. Cuando llegó fue detenido por agentes estatales en un cuarto de interrogatorio sin indicarle las razones de su detención. Una hora después le mostraron una orden de arresto, emitida el mismo día, por el delito de homicidio de Pizarro Leongómez.

El 26 de mayo de 1997, el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá emitió sentencia condenatoria en contra de Gustavo Sastoque como autor del delito de homicidio agravado de Hernando Pizarro Leongómez, imponiéndole una pena de 41 años de prisión y 10 años de interdicción de derechos y funciones públicas.

El 6 de marzo de 1998, la Sala de Decisión del Tribunal Nacional confirmó la condena y modificó la pena principal a 40 años y 6 meses de prisión.

El 3 de septiembre de 2003 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá “redosificó la pena de prisión” en 25 años y tres meses de prisión. Dos años después se concedió una rebaja de prisión de dos años, seis meses y nueve días.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2005 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá emitió una providencia mediante la cual otorgó libertad condicional.

En octubre de 2020, unos 25 años después de haber sido detenido Sastoque, los excabecillas de las extintas guerrillas de las Farc, presentaron una carta ante la Jurisdicción Especial para la Paz en la cual reconocieron su autoría en el asesinato de Hernando Pizarro Leongómez y, en el marco de su aporte a la verdad, han pedido perdón por los hechos sucedidos.