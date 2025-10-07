Exdirector de inteligencia del extinto DAS José Miguel Narváez fue condenado por el secuestro de Piedad Córdoba

–Un juez penal especializado de Medellín (Antioquia) condenó a 28 años de prisión al exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez Martínez, como determinador del secuestro de la extinta senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, perpetrado el 21 de mayo de 1999.

El exfuncionario fue declarado responsable del delito de secuestro extorsivo agravado y deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario. Además se le impuso una multa equivalente a 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años.

La investigación, orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, estableció que Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propuso retener y asesinar a Piedad Córdoba Ruiz argumentando que era colaboradora del grupo terrorista Eln. Adicionalmente, le entregó información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición.

Finalmente, integrantes de las autodefensas unidas de Colombia secuestraron a Piedad Córdoba cuando asistía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín y la mantuvieron en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999, cuando finalmente fue liberada gracias a la mediación de varios sectores políticos y humanitarios.

El proceso en contra de José Miguel Narváez Martínez se adelantó de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000. La sentencia condenatoria emitida es de primera instancia y proceden los recursos de ley.