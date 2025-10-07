    • Internacional

    Por fin están libres las dos colombianas tras detención en la Flotilla Global “Sumud” en Israel

    –La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó en un comunicado que Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas que se encontraban a bordo de la embarcación HIO de la Flotilla Global “Sumud, fueron liberadas y acompañadas por el Cónsul Carlos Piñeros en Israel, se les practicaron chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen.

    De acuerdo a la comunicación telefónica que sostuvo la canciller con Manuela Bedoya, se confirmó que una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en Jordania, donde reside actualmente.

    Así mismo, las colombianas agradecieron al Gobierno Nacional su interés y el acompañamiento brindado todos estos días, y manifestaron estar bien de salud tras lo ocurrido.


    Previamente, en coordinación entre Bogotá, Tel Aviv e instituciones internacionales, se lograron los acuerdos necesarios con las autoridades de Israel y Jordania para permitir el traslado de las colombianas hacia territorio jordano.

    La Cancillería reafirma su compromiso de proteger los derechos de los colombianos en el exterior, expresa nuevamente su solidaridad con el pueblo palestino, así como su defensa del derecho internacional y la justicia global y reitera su enérgica condena al genocidio en Gaza.

