Indicadores Económicos

Ariel Cabrera

Publicado el martes octubre 7, 2025

-Dólar TRM $ 3,867.54 (vigente 08 de octubre)
-Euro $ 4,503.00
-Bitcoin US$ 122.050,90

Tasa de Interés

-DTF: 8,75%
-UVR: $ 394,80
-Tasa de Usura 24,36%
-Café (UsCent – Libra) US$ 3,98
-Petróleo Brent US$ 62,03