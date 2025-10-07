-Dólar TRM $ 3,867.54 (vigente 08 de octubre)

-Euro $ 4,503.00

-Bitcoin US$ 122.050,90

Tasa de Interés

-DTF: 8,75%

-UVR: $ 394,80

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,98

-Petróleo Brent US$ 62,03