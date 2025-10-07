Piscinas del Centro Felicidad CEFE El Tunal entran en mantenimiento hasta el 30 de octubre

Con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, modernos y sostenibles, las piscinas del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo Centro Felicidad (CEFE) El Tunal, estarán en mantenimiento desde el 6 hasta el 30 de octubre de 2025. Durante este tiempo, se adelantará la renovación completa de la membrana de las piscinas, una labor clave para mejorar la infraestructura y la experiencia de los usuarios.

Este proceso permitirá no solo conservar la calidad del agua y optimizar el uso de los recursos, sino también alargar la vida útil de las instalaciones. La intervención está enfocada en garantizar un servicio más eficiente y acorde con las necesidades de la comunidad que frecuenta el Centro Felicidad (CEFE) El Tunal.

Agradecemos la comprensión de los usuarios durante este periodo. Muy pronto, el público podrá volver a disfrutar de unas piscinas renovadas, con mejores condiciones para el entrenamiento, la recreación y el bienestar de todos.