Israel conmemora dos años del ataque del 7 de octubre

–(Foto el día del ataque). Hace exactamente dos años, al término de la festividad judía de Sucot, milicianos de de Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, lanzaron un ataque sorpresa en territorio israelí. Fue el día más mortífero en la historia del país.

Combatientes palestinos traspasaron la frontera entre Gaza e Israel, asaltaron comunidades del sur y lanzaron disparos, granadas y cohetes contra un festival de música en el desierto. El ataque causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes. Hamás llevó a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 que, según el Ejército israelí, han fallecido.

Varios actos en Israel recuerdan el segundo aniversario de la masacre. A las 6:29, hora local en la que se produjo el ataque de Hamás, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar por las más de 370 personas que fallecieron allí.

Otra ceremonia especial está prevista en la noche en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde cada semana se organizan manifestaciones para pedir la liberación de los cautivos. Ayer, muchos israelíes acudieron al lugar donde se realizó el festival musical. El 16 de octubre está prevista una conmemoración organizada por el Estado.

La semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio a conocer un plan de paz con 20 puntos, que incluye un alto el fuego inmediato una vez que Hamás libere a todos los rehenes, el desarme del grupo y una retirada gradual de Israel de Gaza. Las conversaciones indirectas comenzaron ayer en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij, bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras dos años de guerra en Gaza, ¿qué ha logrado Israel?

Tras la masacre del 7 de octubre de 2023, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró dos objetivos de guerra: la liberación de todos los rehenes y la completa destrucción de Hamás. Dos años después, a pesar de todos los esfuerzos, ambos objetivos no se han logrado plenamente. De los 251 rehenes, 148 han regresado a Israel con vida; sólo ocho de ellos fueron liberados por el Ejército israelí, y los 140 restantes, por Hamás, principalmente a cambio de un gran número de palestinos encarcelados en Israel.

También se devolvieron a Israel los cuerpos de varios rehenes muertos. Sin embargo, según el gobierno israelí, 47 rehenes siguen en manos de Hamás, aunque se dice que sólo unos 20 están vivos.

Y Hamás aún existe. Numerosos combatientes del grupo, catalogado como organización terrorista por Israel, la UE y Estados Unidos, han sido asesinados en los últimos dos años; según cifras de la organización de presión judeo-estadounidense J-Street, los milicianos abatidos serían hasta 23 000. El Ejército israelí también ha eliminado a varias figuras destacadas, como Ismail Haniyeh y Jihia al Sinwar. Sin embargo, el grupo sigue activo. Según J-Street, ha pasado de ser una organización paramilitar a una fuerza guerrillera descentralizada.

Si se implementa el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, presentado la semana pasada, el historial bélico de Israel experimentaría nuevos cambios. Y es que el plan prevé la liberación de todos los rehenes restantes. Además, Hamás será desarmado, y los combatientes que se comprometan a aceptar una coexistencia pacífica, obtendrán una amnistía. En efecto, esto significaría el fin de Hamás como milicia armada. Sigue siendo incierto si su ideología podrá ser destruida por completo.

Los enemigos de Israel, debilitados militarmente

Sin embargo, el sangriento conflicto de los últimos dos años no se limitó a Gaza. Hezbolá, que opera en el Líbano, y los hutíes en Yemen expresaron su solidaridad con Hamás inmediatamente después del inicio de la guerra en Gaza. Se cree que los tres grupos cuentan con el apoyo financiero y militar de Irán.

Israel tomó medidas contra todas estas organizaciones, logrando un éxito militar considerable. El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, murió en un ataque aéreo en Beirut, y numerosos combatientes fueron víctimas de un ataque con buscapersonas a control remoto. Hezbolá además se vio significativamente debilitado por ataques aéreos en el sur del Líbano, .

La Fuerza Aérea israelí también lanzó ataques contra Irán durante días, dañando gravemente el programa nuclear del país. La muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque aéreo en el corazón de Teherán, fue una afrenta más para el régimen.

Con el derrocamiento del veterano gobernante sirio Bashar al Assad a finales de 2024, Irán perdió otro aliado en la región. Los oponentes de Israel en Irán, Siria, Líbano y Gaza, anteriormente unidos en la llamada «Media Luna Chiita», se vieron gravemente afectados, y el dominio militar de Israel en la región es ahora más fuerte que nunca.

Un rayo de esperanza: el plan de Trump

La semana pasada, el plan de Donald Trump para Gaza finalmente aportó al fin otra dinámica al conflicto. Sin embargo, aún no está claro si se implementará.

Incluso si la iniciativa del presidente estadounidense logra silenciar permanentemente las armas en Gaza tras 24 meses de guerra, las heridas infligidas a ambos bandos el 7 de octubre de 2023 y en los dos años posteriores persistirán, posiblemente durante años y décadas. (Información DW).