Pakistán bombardea hospital de adictos en la capital de Afganistán y causa 400 muertos y 250 heridos (VIDEO)

–(Captura de video). El Gobierno de los talibanes elevó este martes a 400 el número de muertos y a 250 los heridos por el bombardeo aéreo paquistaní contra un hospital de rehabilitación en Kabul, un hecho que llevó al régimen de Afganistán a amenazar con una respuesta militar inmediata contra Pakistán.

«Lamentablemente, el número de mártires (muertos) ha llegado a 400 hasta el momento», detalló en un comunicado el portavoz adjunto del régimen talibán, Hamdullah Fitrat.

El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, se produjo en torno a las 21:00 hora local, reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.

Fitrat indicó de que los equipos de rescate siguen recuperando cadáveres calcinados entre los escombros.

? #URGENTE | El Ministerio de Salud de Afganistán dice que 200 personas murieron y cientos resultaron heridas tras los ataques de Pakistán que golpearon un hospital en Kabul. Es probable que aumente el número de muertos. pic.twitter.com/d8NnFSt81J — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 16, 2026

Este lunes periodistas de la agencia afp escucharon varias explosiones muy potentes en el centro de la capital afgana justo después del paso de aviones militares, en torno a las 21H00. Después contaron al menos 30 cadáveres mientras los equipos médicos atendían a los heridos, que fueron trasladados a varios hospitales para recibir tratamiento.

Pakistán atacó un centro de tratamiento contra las adicciones en Kabul, «matando e hiriendo a muchos civiles, en su mayoría drogadictos en tratamiento», declaró en X el portavoz del gobierno Zabihullah Mujahid.

«Condenamos este crimen y lo calificamos de acto inhumano que viola todos los principios», añadió.

En una declaración a la cadena afgana TOLOnews, Mujahid, aseguró que con este ataque al hospital, el Gobierno de facto afgano deja de lado su intención de una resolución diplomática y acusó a Pakistán de emplear «tácticas israelíes» al atacar infraestructuras médicas.

This is the hospital where addicts were being treated. The Pakistani hired mercenary army targeted this center this evening and martyred dozens of ordinary civilians. They have no human or Islamic morals, and neither faith nor religion. They claim to be Muslims in words, but in? pic.twitter.com/3tJ5EBd1sZ — SAiFKHAiBAR??? ???? (@SAiFKHAiBAR1718) March 16, 2026



Las autoridades paquistaníes afirmaron, por su parte, haber llevado a cabo ataques contra «instalaciones militares e infraestructura de apoyo al terrorismo» en Kabul, pero negaron que hubieran alcanzado un centro de tratamiento contra las drogas.

Según el Ministerio de Información paquistaní, el ejército atacó blancos en la capital afgana y en la provincia fronteriza oriental de Nangarhar.

«Pakistán golpea sus objetivos con precisión y se asegura de que no haya daños colaterales», añadió.

Los dos países llevan meses en conflicto. Pakistán afirma que su vecino alberga a combatientes del movimiento de los talibanes paquistaníes (TTP) que han reivindicado ataques mortales en su territorio. Las autoridades afganas lo niegan.

Después de una escalada en octubre que causó decenas de muertos, los enfrentamientos se habían calmado pero se reanudaron con intensidad el 26 de febrero después de una ola de ataques paquistaníes.

Islamabad habló de «guerra abierta» el 27 de febrero y ese mismo día atacó Kabul. (Información DW).