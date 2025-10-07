Ojo con marchas y manifestaciones en Bogotá del 7 al 12 de octubre de 2025
Foto: Secretaría de Gobierno
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 6 al 12 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 6 al 12 de octubre de 2025
Martes 7 de octubre 2025
- 10:30 a. m. – Marcha: En solidaridad con Palestina Universidad Distrital – sede Macarena.
- 1:00 p. m. Caravana/ Rodada: Por Palestina Aeropuerto El Dorado.
- 1:00 p. m. – Marcha: En solidaridad con Palestina – Universidad Pedagógica Nacional.
- 4:00 p. m. – Caravana/ Rodada: Por Palestina 2.0 – Universidad Nacional de Colombia. Convoca: Comunidad Palestina de Colombia, Global Movement to Gaza, Bosate la Bici y Techo Bike
- 4:30 p. m. – Marcha: Nacional en solidaridad con Palestina Embajada de Estados Unidos Convoca: Comité de Acciones por Palestina. C
Viernes 10 de octubre 2025
- 9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Brigada evangelística KAS – Calle 63 Sur # 77M-66.
Convoca: ICI, Kairos, Aguilas y Salomones
- 10:00 a. m. – Marcha de la memoria con los sobrevivientes y familiares integrantes y militantes de la Unión Patriótica Torre Colpatria. Convoca: Corporación Reiniciar.
Sábado 12 de octubre 2025
- 9:00 a. m. – Marcha: Movilización en apoyo al Pacto Histórico y por la Asamblea Nacional Constituyente – Parque Nacional. Convoca: Pueblo en Marcha
- 10:00 a. m. – Evento Cultural con reivindicaciones: Las cuchas tienen razón calle 63 con avenida Rojas.
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.