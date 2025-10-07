MinDefensa anuncia ambicioso proyecto de seguridad en Casanare

–Un programa modelo de seguridad implementará el Gobierno Nacional en el departamento de Casanare, anunció el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Se trata de uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos que tiene el país con el empleo de cámaras de seguridad, precisó el funcionario. Además informó que se aumentará el pie de fuerza militar y de Policía en la región.

Yopal, Hato Corozal, Trinidad y San Luis de Palenque contarán antes de junio de 2026 con una completa red de monitoreo por video para apoyar las labores de seguridad de la Fuerza Pública.

La herramienta tecnológica será de vital importancia para anticipar, evitar y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de la población civil, señaló el ministro de Defensa, quien, al hacer el anunció en nombre del Gobierno nacional.

Las medidas incluyen el fortalecimiento de la oficina de Migración Colombia para vigilar y controlar el ingreso y la salida de personas del país, así como el registro y la verificación de actividades de extranjeros. Esta oficina será fundamental para regular de manera más efectiva la presencia de personas de otros países y evitar la comisión de actos delictivos.

En el municipio de Trinidad será ubicada una base del Ejército para reforzar el control territorial y evitar que se lleven a cabo hechos que alteren la tranquilidad de la población y así garantizar la seguridad de los proyectos agroindustriales.

La unidad militar estará ubicada en una zona estratégica que le permitirá un fácil despliegue operacional para combatir de manera contundente a los diferentes grupos armados que intenten delinquir en la jurisdicción.

La proyección de una base militar del @COL_EJERCITO, en el municipio de Trinidad, fue uno de los principales anuncios que hizo el ministro @PedroSanchezCol, junto a @GobCasanare, para fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de los proyectos agroindustriales,… pic.twitter.com/Hsl7SeRRGL — Mindefensa (@mindefensa) October 5, 2025



Se está fortaleciendo el pie de fuerza de la Brigada 16 del Ejército, el Gaula Militar de Casanare y las estaciones de Policía con el objetivo de ampliar la presencia institucional en el territorio.

El aumento de uniformados se está ejecutando de manera gradual y paulatina, de acuerdo con el plan de estudios de las diferentes escuelas de formación.

Se reitera el llamado a la población civil para que denuncien, con absoluta reserva, en las líneas gratuitas nacionales 107, 147 y 165 la presencia de miembros de grupos ilegales o la identificación de alguna acción que pueda generar riesgo o amenaza contra la tranquilidad.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una recompensa de hasta 120 millones de pesos para quien brinde información que permita neutralizar a alias ‘mamadeo’ un peligroso criminal señalado de varias acciones delictivas como homicidio, extorsión, microtráfico entre otras.

Este individuo, quien tendría una banda delincuencial en la zona, estaría autodenominándose ‘Erpac’, con el objetivo de generar mayor temor entre la población civil y así presionar el pago de cuotas extorsivas.

El Gobierno nacional agradece a la Gobernación de Casanare su aporte y apoyo a la fuerza pública del departamento, lo cual se ha visto reflejado en la entrega de automóviles bicicletas, drones y otras herramientas para mejorar la movilidad; así como la de tener un mando y control en regiones estratégicas.