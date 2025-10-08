Acueducto logra concepto de viabilidad para avanzar en la construcción de la PTAR Canoas

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Canoas, el proyecto de infraestructura ambiental más importante del país, sigue dando pasos para convertirse en realidad. Este proyecto ya tiene aval y garantía del Gobierno nacional para materializar su construcción.

La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, anunció hoy que, luego de un trabajo articulado y técnico con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se obtuvo el concepto favorable sobre la viabilidad de la contragarantía propuesta por la Empresa para la obtención de la garantía de la Nación con el fin de adquirir un préstamo soberano con el Banco Mundial.

“Con este concepto, se avanza en la estructuración de un contrato de empréstito externo que la EAAB proyecta celebrar con el Banco Mundial por la suma de cien millones de dólares, para la construcción de la PTAR Canoas”, destacó Natasha Avendaño gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

El Ministerio de Hacienda en su concepto señala que “la entidad cuenta con la capacidad de otorgar la contragarantía a favor de la Nación, con la cobertura y suficiencia requeridas.”

A continuación te compartimos un post del alcalde Carlos Fernando Galán relacionado con el concepto de viabilidad para avanzar en la construcción de la PTAR Canoas:

El proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Canoas

El proyecto de la PTAR Canoas, ya cuenta con:

Predio adquirido.

Diseños de detalle de todas las fases y componentes de la PTAR Canoas.

Aprobación de la licencia ambiental.

Obras infraestructura de alimentación (Interceptores y Estación Elevadora).

Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto.

Convenios de cofinanciación.

Cupo de endeudamiento aprobado por parte del Concejo de Bogotá.

Preaprobación de un crédito multilateral con garantía soberana por USD 100 millones, por parte del Banco Mundial.

Cuatro precalificados para la etapa de selección de ofertas.

Concepto de viabilidad de las contragarantías ofrecidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a favor de la Nación.

La PTAR Canoas tendrá la capacidad de tratar el 70 % de las aguas residuales de la capital del país y el 100 % de la zona urbana de Soacha, contribuyendo con el saneamiento del río Bogotá.

Canoas será la segunda PTAR más grande de Latinoamérica y la número 12 en el mundo. Tendrá una capacidad de tratamiento de 16 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a una piscina olímpica cada dos segundos.