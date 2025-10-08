Bogotá amplió los cupos para acceder al programa de subsidio de vivienda ‘Reactiva tu Compra’ para 2025

Foto: Secretaría Distrital del Hábitat.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), en atención a las solicitudes y al éxito del programa de subsidio de vivienda Reactiva tu Compra, aumentó el número de subsidios de este programa previstos para el año 2025, pasando de 6.000 a 7.500. Estos 1.500 cupos del subsidio se asignarán a los hogares que ya están en proceso de solicitud en Bogotá.

Como lo anunció la entidad a mediados de enero de este año, Bogotá proyectó entregar 6.000 subsidios del programa Reactiva tu Compra a igual número de hogares durante 2025. Sin embargo, el éxito del programa y la alta cantidad de hogares que, cumpliendo los requisitos y habiendo adelantado el proceso, se quedaron sin cupo, llevaron a la Secretaría a habilitar 1.500 nuevos cupos que beneficiarán a más hogares que se encontraban en proceso de postulación, en lista de espera o en cola, en el sistema de vivienda SUAV (Sistema Único de Acceso a la Vivienda de Bogotá).

La medida no implica la apertura de nuevas convocatorias, sino que busca dar respuesta a las familias que cumplieron los requisitos y se encuentran en proceso de postulación a través del SUAV, a la espera de una oportunidad para acceder al subsidio. En enero de 2026, la entidad dará a conocer el número de subsidios a asignar durante ese año.

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) le recuerda a las familias bogotanas que este subsidio se debe gestionar con el enajenador (vendedor) de la vivienda y que ninguna persona u organización está autorizada para cobrar o pedir favores a cambio de un subsidio de vivienda del Distrito. ¡No se deje engañar!