‘La Cagada es No Recoger’: campaña para fomentar la recolección de heces de mascotas en Bogotá

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), con el apoyo de la agencia Llorente & Llorente, lanzó la campaña ‘La Cagada es No Recoger’, una estrategia de cultura ciudadana que busca promover el hábito de recoger las excretas de los animales de compañía en el espacio público.

Con un mensaje directo, creativo y pedagógico la campaña invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de ser responsables con los animales y con la ciudad. Recoger las excretas no solo es un acto de civismo sino también una forma de proteger la salud, el bienestar y la convivencia en los entornos compartidos.

“La culpa no es de los perros, la embarrada, o mejor, la cagada es no recoger, la cagada es dejarlo tirado. Con esta campaña queremos hablarle a la ciudadanía en su mismo lenguaje, generar conciencia y promover comportamientos que hagan de Bogotá una ciudad más limpia, amable y respetuosa con todos los seres que la habitan”, afirmó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

La campaña fue diseñada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) junto con la agencia Llorente & Llorente, cuyo trabajo consistió en el desarrollo de la creación gráfica y conceptual y fue, posteriormente, entregada a la Administración distrital para fortalecer las acciones de educación y sensibilización ciudadana que adelanta el Instituto en toda Bogotá.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la estrategia distrital de sensibilización, educación y formación liderada por el IDPYBA, la cual promueve el respeto, la protección y el buen trato hacia todos los seres que habitan Bogotá.

Las actividades pedagógicas del Instituto abordan temas como el impacto de las excretas en la salud pública, los riesgos ambientales derivados de su inadecuada disposición, la injusticia con los animales y su responsabilidad en estas faltas hechas por sus tenedores y las obligaciones normativas que rigen la tenencia y la convivencia responsables.

‘La Cagada es No Recoger’

Dentro de las recomendaciones que se emplean en la campaña se encuentran

Llevar siempre una pala pequeña, cuando saquemos al parque o al espacio público a los animales, para recoger sus excrementos.

Depositar los residuos en cestas o contenedores autorizados.

¿Por qué es importante recoger las excretas o heces de calles, zonas verdes y parques en Bogotá?

El aumento de animales de compañía en la ciudad puede incrementar el riesgo de enfermedades zoonóticas y la contaminación de los espacios urbanos. Mantener una adecuada salud e higiene de los animales, así como recoger sus excretas, previene la propagación de enfermedades y protege el ambiente y la salud de las personas; igualmente evita problemas de convivencia que afectan incluso la seguridad y bienestar de los animales.

Por ello, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) promueve la convivencia y tenencia responsable de animales de compañía. Gracias a estas acciones, desde el año 2024 se ha logrado la sensibilización de cerca de 1.500 ciudadanos y ciudadanas en diferentes zonas de la ciudad.

Además, los conflictos de convivencia en propiedad horizontal y en el entorno vecinal son una de las principales causas de consulta ante el Centro de Atención Jurídica del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Cerca del 45% de los casos corresponden a temas como la no recolección de excretas, el uso inadecuado de la traílla o el bozal, los incidentes por mordeduras y la falta de educación y buena tenencia.

Con esta campaña, la Alcaldía Mayor de Bogotá reafirma su compromiso con una ciudad donde la convivencia, la corresponsabilidad y el bienestar animal sean pilares para construir una sociedad más respetuosa, solidaria y saludable para todos los seres que la habitan.